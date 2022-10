Côte d'Ivoire : Les FACI se renforcent sur la sécurité transfrontalière

À l'initiative du ministère allemand des Affaires étrangères, les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) ont renforcé leurs compétences dans le domaine de la sécurité transfrontalière. C'est un projet porté par les Commissions nationales de lutte contre la Prolifération et circulation illicite des ALPC (ComNat-ALPC).

Côte d'Ivoire : Le ComNat-ALPC renforce les capacités des FACI

Le ministère allemand des Affaires étrangères a décidé de financer un projet pilote portant sur la gestion et le contrôle des Armes légères et de petit Calibre (ALPC) et sur l’engagement des communautés et des autorités frontalières de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso à lutter contre le trafic illicite des armes.

Ce projet, mis en œuvre par les Commissions nationales de lutte contre la Prolifération et Circulation illicite des ALPC (ComNat-ALPC) des pays cibles, en collaboration avec le PNUD, entend contrôler le flux illicite des armes aux frontières, prévenir les conflits communautaires, engager les populations aux désarmements communautaires et faciliter la coopération frontalière entre la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana.

Ainsi, récemment à Yamoussoukro, les forces de défense et de sécurité ont bénéficié d’un atelier de renforcement des capacités portant sur les nouvelles menaces, les dangers liés à la prolifération des armes légères de petits calibres et la coopération transfrontalière.

Cette session a été organisée par Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres (ComNat-ALPC).

Plusieurs thématiques ont été développées au cours de cet atelier, entre autres la coopération et assistance en matière de renseignement outils et aussi les méthodes pour prévenir le trafic et le détournement des armes et munitions.

En définitive, les bénéficiaires se sont dits très satisfaits de la tenue de cet atelier qui leur aura permis d’acquérir de nouvelles connaissances en matière de contrôle les ALPC.