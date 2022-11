Algérie: Melenchon regrette que le nouveau billet soit en anglais

Le nouveau billet de banque émis par la banque d'Algérie irrite Jean-Luc Mélenchon. Sur Twitter, le leader de la France Insoumise a estimé que l’émission du nouveau billet de banque sur lequel une inscription est écrite en anglais, représente une détérioration des relations entre la France et l’Algérie.

Jean-Luc Mélenchon critique le nouveau billet de banque d'Algérie

En Algérie, le nouveau billet émis par la banque centrale et qui est sur le marché depuis le mardi 1er novembre 2022 comporte une mention en anglais. Concrètement sur le billet de 2000 dinars édité par la banque centrale, il est écrit « Two thousand dinars, ceci est un billet algérien ».

Cette inscription en anglais n’est pas du tout du goût de plusieurs figures de l’opposition en France, en l'occurrence Jean Luc Mélenchon qui perçoit dans cette action de la banque d’Algérie, un échec de la politique étrangère d’Emmanuel Macron.

Le chef de la Nupes estime que l'émission de ces nouveaux billets algériens, est synonyme de l’échec de la coopération franco-algérienne et il en tient Emmanuel Macron et Élisabeth Borne pour responsables.

"La langue commune ne l'est plus. Tristesse. Macron et Borne ont échoué en tout et pour tout", a écrit sur Twitter le 2 novembre 2022 le chef de file de la Nupes en accompagnement de sa photo.

Jean-Luc Mélenchon critiqué à son tour

Cette réaction de l’opposant français a suscité des réactions au sein de l’opinion française. Selon 20 Minutes, même si des billets avec une valeur nominale écrite en Français, ont circulé en Algérie après 1964, l’Arabe a totalement remplacé le Français depuis le milieu des années 1970.

Sur France 24, la rubrique de fact-checking, Les Observateurs, critique également la position de l’homme politique. Cette mention en anglais sur le nouveau billet émis par la banque algérienne, illustre à bien des égards cette volonté politique d’Alger de se rapprocher du Commonwealth.