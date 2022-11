Le Maroc menace à nouveau l'Algérie par rapport au maillot

Le Maroc n’est pas prêt à lâcher du lest. Malgré les récentes clarifications de la marque allemande Adidas suite à la plainte du Maroc par rapport au design des nouveaux maillots de l’Algérie, les autorités marocaines menacent toujours la Fédération algérienne de football et la marque aux trois bandes.

Le Maroc réclame la paternité du Zellige figurant sur le maillot de l'Algérie

Inspirés du Zellige du Maroc, les nouveaux maillots de la sélection nationale d’Algérie, dévoilés en début du mois de septembre, continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Il y a quelques semaines, les autorités marocaines, en l’occurrence le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication avait saisi par le biais d’un avocat, la marque Adidas pour lui faire part de sa désapprobation par rapport au design des nouvelles tuniques des Fennecs d’Algérie.

Rabat accuse en effet, l’Algérie et Adidas d’avoir plagié un patrimoine culturel marocain « Zellige » sans demander au préalable l’autorisation. Dans cette logique, les autorités marocaines avaient intimé l’ordre aux dirigeants de la firme allemande de retirer ces nouvelles collections de maillot algérien sur le marché. Face à cette situation, la marque allemande aux trois bandes, avait apporté des éclaircissements sans pour autant opérer un quelconque changement sur les nouveaux maillots algériens.

Et à quelques jours du début de la 22è édition de la Coupe du monde Qatar 2022, le ministre marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid est monté au créneau à nouveau pour hausser le ton. Invité dans l’émission « Al-Isaba » sur la plateforme « Kifach », Bensaid a menacé davantage les Algériens en qualifiant ce problème de bataille de Zellige. Le ministre a révélé que suite à leurs plaintes, Adidas leur a demandé de patienter la fin de la Coupe du monde afin d’entamer un dialogue franc et sincère pour trouver une solution à ce conflit culturel.

Le Maroc exige le retrait des nouveaux maillots algériens sur le marché

Mais pour Bensaid, la seule issue envisageable est la reconnaissance que les formes géométriques utilisées dans l’équipement des Fennecs, sont inspirées du Zellige marocain. Ces maillots algériens doivent être retirés purement et simplement sur le marché. Autrement, Rabat envisage porter l’affaire devant les tribunaux.