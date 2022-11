Abidjan - Chefferie d'Anonkoua kouté : Les Tchagba récusent le chef Sokoi Aloucou Clément

Les doyens statutaires de la génération Tchagba d' Anonkoua kouté, garants de la survie et la préservation des us et coutumes, contestent la nomination, par arrêté préfectoral, de Sokoi Aloucou Clément, en qualité de chef du village d'Anonkoua kouté.

Village d' Anonkoua kouté (Abidjan): ‘’Sokoi Aloucou Clément n'est pas le choix de notre génération TCHAGBA’’ (communiqué)

Selon Allé SOKOI DOMINIQUE, BANCOULY CYRILLE LAURENT, LOBA MICHEL NOËL ET MOBIO DIOMO BARTHÉLÉMY, tous doyens statutaires de la génération Tchagba d'Anonkoua kouté, la nomination de Sokoi Aloucou Clément par arrêté préfectoral datant du 16 Mai 2022 comme chef du village d'Anonkoua kouté, fait fi de la primauté des fondamentaux que constituent les us et coutumes.

‘’La génération Tchagba à qui échoit la gestion actuelle du village ne peut se soustraire à ces règles ancestrales vu le caractère d'inviolabilité du sacré. La communauté Atchan a son mode de désignation du chef du village. La seule entité habilitée à choisir son chef est la génération montante et non un groupuscule. Et ce mode est connu de l'administration préfectorale dont l'un des rôles est de veiller à son strict respect’’, ont déclaré les plaignants lors d'une conférence de presse tenue le samedi dernier à Aboboté.

En mars 2020, la génération Tchagba d'Anonkoua était officiellement informée par la chefferie sortante de la fin de son mandat. Ce qui a déclenché automatiquement le processus de renouvellement de toutes les instances dirigeantes du pouvoir traditionnel. Des consultations internes au sein des catégories Tchagba ont révélé le nom Nanguy Tanon Guy Patrice comme chef. Le 26 décembre 2020, le chef potentiel a été présenté sur instructions des patriarches N'DI Akou Josué et NANGUY Abeto Rémi. Le 29 décembre 2021, NANGUY Tanon Guy Patrice a été confirmé au cours d'une consultation populaire organisée par le préfet hors grade, préfet du département d'Abidjan.

‘’ 17 doyens statutaires de toutes les générations du village intervenant, 12 ont opté pour le respect des us et coutumes en confirmant NANGUY TANON GUY PATRICE, contre 5 pour Sokoi Aloucou Clément. 5 mois plus tard, que ne fut pas notre grande surprise d'apprendre sur les réseaux sociaux la remise de l'arrêté préfectoral au sieur Sokoi Aloucou Clément le 20 Mai 2022 dans des circonstances qui interpellent plus d'un’’, dénoncent-ils.

Chefferie d'Anonkoua kouté : Ce que réclament les garants des us et coutumes TCHAGBA

Au vu de tous ces faits et circonstances, et sur la base des résolutions des différentes catégories de la génération Tchagba, nous, les garants des us et coutumes TCHAGBA :

- Récusons officiellement la nomination par arrêté préfectoral de Sokoi Aloucou Clément, en qualité de chef du village Anonkoua kouté.

- Contestons jusqu'à la dernière énergie et avec tous les moyens légaux en la matière, cet arrêté préfectoral de nomination en vue de son annulation pure et simple pour réhabiliter le choix de la génération Tchagba et de la communauté villageoise.

- En appelons aux instances de décisions en la matière à prêter une oreille attentive à nos cris de citoyens méprisés et spoliés de leur DROIT de s'assumer librement.

‘’Il n'est pas encore tard pour réhabiliter notre tradition. Monsieur Germain François Goun, préfet hors grade, préfet du département d'Abidjan. Il n'est jamais trop pour bien faire. Vous pouvez rapporter votre décision, oui revenir sur votre décision pour donner VIE non seulement à nos US ET COUTUMES mais également à toute la COMMUNAUTÉ VILLAGEOISE d'Anonkoua kouté’’, ont-ils conclu.

Mariam Ouattara: www.afrique-sur7.ci