Côte d'Ivoire- Bingerville: Ce qu'a fait Arnaud Essoh dans le village d'Elokato

Le village d'Elokato, dans la sous-préfecture de Bingerville, a connu l'apothéose de ses activités de vacances, organisées par la jeunesse, le dimanche 11 septembre 2022. L'administrateur général de l'entreprise Victoire Immobilier, Arnaud Essoh, n’y est pas resté en marge. A la tête d'une forte délégation, il a procédé à la remise des récompenses.

Elokato (Bingerville) : Arnaud Essoh parraine le tournoi des vacances des jeunes

La cérémonie de clôture des activités de vacances, organisées par la jeunesse d’Elokato village, a enregistré la présence d’illustres personnalités, notamment l’administrateur général de Victoire Immobilier. Opérateur important dans ce village de la sous-préfecture de Bingerville, Arnaud Essoh, le patron de Victoire Immobilier, entreprise sponsor des Eléphants basketteurs, n’a pas voulu se faire raconter l'événement.

Le Parrain est venu avec une forte délégation. Une présence fort bien accueillie par la chefferie du village qui s’est dite heureuse de compter le fondateur de la société Victoire Immobilier parmi ses illustres invités.

« Je salue l'esprit de fair-play, de discipline et la bonne organisation qui ont entouré ces compétitions et qui sont le résultat de l'esprit qui anime la chefferie d’Elokato avec à sa tête le chef Mobio Adja Jean Philippe », s'est-il rejoui.

Deux finales ont constitué le clou de cette activité, notamment celle des dames, qui a vu la victoire de l'équipe de N’nankouté sur Adjoublé sur le score de 2 buts à zéro. Pour la finale des hommes, l’équipe de FC GGP a « croisé le fer » avec celle de GESTAPO FC.

Une confrontation remportée aux tirs au but par l’équipe de GGP FC. Arnaud Essoh a, par la suite récompensé les équipes victorieuses et participantes, en présence de toute la chefferie et du président des jeunes, Louloubey Djoman Sébastien.

Victoire Immobilier est une entreprise citoyenne engagée dans plusieurs projets immobiliers et fonciers, dont certains ont été livrés et d’autres en cours de commercialisation. L’entreprise a été primée meilleure entreprise de promotion immobilière aux Awards de la qualité 2022, lors de la cérémonie de distinction des meilleurs marques et services commercialisés en Côte d’Ivoire, organisée par le Label des Consommateurs Africains, le mercredi 13 juillet 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

En outre, en mars 2022, l’entreprise citoyenne spécialisée dans l’aménagement et la vente de terrains en Côte d’Ivoire (avec des succursales à Bouaké, à Yamoussoukro, au Burkina Faso et en France), avait reçu le 1er prix de la qualité de l’accueil du secteur de l’immobilier, pour la qualité de ses services d’accueil, à l’occasion de la 3ème édition des « Pépites de l’accueil », organisée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire.