SWEDD: Belmonde dénonce le décrochage scolaire des jeunes filles

La Campagne « Stronger Together « du projet SWEDD a été lancée dans le Gôh depuis le jeudi 24 novembre 2022, par la Ministre Belmonde DOGO.

"Stronger Together" est une campagne nationale pour le Changement Social et Comportemental en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles

Après les régions du Gontougo et du Poro, l’étape du Goh a été lancée dans la ville de Gagnoa par la ministre Belmonde Dogo en charge de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. Elle en appelle à une prise de conscience dans le Gôh

Le gouvernement par la voix de la ministre Belmonde DOGO invite les différentes composantes des populations de la Région de Goh à prendre une part active à

Le Goh saura relever le défi, selon la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté Myss Belmonde Dogo. « Nous devons garder l’espoir d’un lendemain meilleur dans le cœur des femmes et des jeunes filles. » : a renchérit la ministre.

A cet effet, Myss Belmonde Dogo invite les autorités administratives, les leaders communautaires, religieux, associatifs, les jeunes et toutes les populations de la région du Goh à prendre une part active à cette campagne de sensibilisation. « La réussite de cette campagne dépend de notre détermination à toutes et à tous, de votre niveau d’implication » : a-t-elle justifié.

« Disons Non à l’analphabétisme et au décrochage scolaire de nos filles ! » a ajouté Belmonde Dogo avant d’exhorter: « faisons la promotion de l’éducation de la jeune fille et le leadership féminin en adoptant des comportements nouveaux. »

Des mots et un message qui ont trouvé une adhésion de l’ensemble des guides religieux, aux dires de Zadi Dynalo, leur porte-parole : « Pour nous, désormais, les chefs et guides religieux, cette campagne est la bienvenue, car elle renforce nos messages à l’endroit de nos différentes populations cibles». Zadi Dynalo a par la suite soutenu que : « Nos enfants sont nos arbres fruitiers alors nous devons les entretenir pour en bénéficier demain.»

Selon le Coordinateur du projet SWEDD en Côte d’Ivoire, Touré Lacina, il s’agira notamment des projections de films, des visites de sites dénommés « espaces surs » et des échanges avec les composantes de la population.

Le tout soutenu par une communication médiatique à l’échelle nationale avec des spots, et des témoignages de femmes modèles associés à la campagne « Stonger Together ».

La campagne « Stronger Together » rentre dans le cadre des actions du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies qui comprend un objectif indépendant sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles.