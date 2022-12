Titrologie : Grosse menace sur la visite de Gbagbo dans la Mé

La revue de presse ou titrologie du samedi 3 décembre 2022 fait savoir que Simone Éhivet Gbagbo a une proposition pour les partis politiques de gauche relativement aux prochaines élections en Côte d’Ivoire. On apprend aussi que des cadres et élus du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) se prononcent sur la visite de Laurent Gbagbo dans la région de la Mé.

Titrologie : Des cadres du RHDP réagissent "vigoureusement" à la visite de Gbagbo dans la Mé

L’information est livrée par le journal L’Inter dans sa parution du samedi 3 décembre 2022. Notre confrère écrit qu’en vue des prochaines élections en Côte d’Ivoire, "Simone Gbagbo fait une proposition aux partis de gauche".

À la Une de ce média, Maurice Kakou Guikahué fait le point de rencontre avec Ibrahime Coulibaly Kuibiert, le président de la CEI (Commission électorale indépendante).

"Menace sur la visite de Gbagbo dans la Mé", indique L’Inter dans sa titrologie. Sur le même sujet, Soir Info révèle que des cadres et élus du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix de la région "réagissent vigoureusement" à la visite de Laurent Gbagbo dans la Mé. "Une mobilisation des partisans de Ouattara annoncée le 10 décembre à Adzopé", poursuit le confrère.

Le Matin affirme clairement qu’avant la visite du président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) à Adzopé, "la Mé est avec Ouattara".