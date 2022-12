Côte d'Ivoire - Municipales 2023 au Plateau: Quand le RHDP lâche la proie pour l’ombre

Le RHDP a décidé de porter son choix sur l’homme d’affaires et patron du groupe Voodoo, Fabrice Sawegnon, pour le représenter lors des élections municipales de 2023 dans la commune du Plateau à Abidjan. Un choix certes longuement murie mais qui ne sera pas sans conséquences pour le parti au pouvoir.

Désigné candidat du RHDP au Plateau, Fabrice Sawegnon peut-il battre l’ogre Jacques Ehouo du PDCI?

L’information qui était depuis quelques semaines dans les tuyaux, a été éventrée ce mercredi 7 décembre 2022 par Jeune Afrique (JA). Selon le média panafricain qui relate avec détails à l’appui, les circonstances du choix de Fabrice Sawegnon, le RHDP aurait décidé de couper la poire en deux afin de ne faire aucun frustré. «C’est un arbitrage équitable. En 2018, le directeur général du groupe de communication Voodoo a été candidat et a perdu les municipales. En 2021, le parti a choisi Ouattara Dramane pour les législatives, qu’il a lui aussi perdues. Nous proposons à nouveau Sawegnon avec l’accord du président Alassane Ouattara », aurait confié à JA, un participant à la réunion restreinte du mardi 06 décembre entre Gilbert Kafana Koné, le président du directoire, Ibrahim Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif, et les deux parties.

Battu en 2018 par Jacques Ehouo, actuel député-maire du Plateau, Fabrice Sawegnon avait quelque peu déserté le terrain politique pour se concentrer sur ses affaires dont la chaîne de télévision Life tv qui est venue agrandir l’espace audiovisuel ivoirien. Sa désignation en tant que candidat du RHDP pour les municipales à venir au détriment de Ouattara Dramane (OD), homme de terrain et proche des populations, relève-t-elle du simple fait que le parti veut lui être redevable après son soutien froid à OD lors des législatives perdues de mars 2021 ou tout simplement du fait que Sawegnon est devenu plus agueri pour affronter la machine électorale du PDCI?

"OD méritait d'être porté au pinacle par son parti"

Il y a quelques jours, Idriss Dagnogo, un cadre du RHDP, très au fait de la situation politique au Plateau, attirait l’attention du parti présidentiel sur les défis qui l’attendent au quartier des affaires d’Abidjan. « La responsabilité de la victoire prochaine du RHDP repose désormais, sauf cas de force majeure sur les épaules de Dramane OUATTARA dit OD, par ailleurs candidat malheureux aux élections législatives de 2021 de ladite commune. Un défi qu'il se doit de relever. Cependant, une synergie de toutes les forces et énergies des militants et sympathisants du RHDP est indispensable pour relever le défi qui s'impose. Dans le cas contraire, ce serait un camouflet pour le RHDP. Comment remporter la victoire ? Le statut de tête de liste ne s’improvise pas. Il suppose un capital social accumulé très en amont de l’élection. Le candidat bien placé qui répond à cette prérogative est bel et bien OUATTARA Dramane dit OD, qui depuis 1994 à aujourd’hui est l'un des valeureux acteurs qui se battent pour la vulgarisation du parti au Plateau », avait-il écrit dans une publication parue sur Afrique-sur7.

Depuis l'annonce de la décision de la direction du RHDP de porter son choix sur Fabrice Sawegnon, c’est à une salve de déception que l’on assiste un peu partout, tant chez des militants du parti au pouvoir que chez des observateurs avertis pour qui, le RHDP rate ainsi une autre occasion en or de ravir la mairie du Plateau. « OD méritait d'être porté au pinacle par son parti. Pour au moins une raison. Il a une vraie histoire avec le RHDP, singulièrement le RDR, son parti de coeur. Au contraire d'un Fabrice Sawegnon qui semble n'avoir qu'un seul mérite. Celui d'être un happy few. Un privilégié de ce régime qui a les yeux de Chimène pour lui. De plus, ce qui en ajoute à l'injustice qui découle de son choix, c'est qu'il apparaît moins comme un politicien que comme un homme d'affaires prospère. Au rebours de OD qui a blanchi sous le harnais et compte au nombre de ceux qui ont implanté le RDR au Plateau. Alors que lui reproche-t-on? Et, à l'inverse, que trouve-t-on à Fabrice Sawegnon ? Je m'interroge. Non sans amertume », écrit, dépité, le journaliste Ambroise Tiété.