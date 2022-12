Côte d'Ivoire : Le RHDP inflige une leçon politique au maire d’Anyama

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a présenté officiellement Fatima Bamba, adjointe au maire Amidou Sylla, ce mardi 27 décembre 2022, comme candidate, pour la municipalité d’Anyama. Le parti, par la voix de son secrétaire exécutif, Cissé Bacongo a expliqué que ce choix est la volonté du président Alassane Ouattara.

Anyama-RHDP : Choix porté sur l’élève au détriment du maître ?

« Permettez-moi de rendre hommage à un grand homme, mon père Amidou Sylla. J’ai servi à ses cotés en tant qu’adjointe au maire et j’ai pu voir qu’au quotidien et sans relâche, il a donné à Anyama toutes ses lettres de noblesses (…) ces acquis indéniables vont nous permettre de continuer la mission », a reconnu Fatima Bamba. Le maire sortant Amidou Sylla, a affirmé qu’après cette décision du président Alassane Ouattara, il mettra tout en œuvre afin d’être à la disposition de la candidate désignée pour que le RHDP continue de triompher à Anyama.

Invitée pour la présentation auprès du secrétaire exécutif, la ministre Kandia Camara, vice-présidente du RHDP, a parlé d’une leçon politique pour tous les partis en Côte d’Ivoire. « Anyama est en train de donner une leçon politique à toute la Côte d’Ivoire à travers ce qui se passe ici cet après-midi », a-t-elle souligné. Par cette décision, le RHDP veut déjouer tout dicton qui voudrait qu’il n’y ait pas de cadeau en politique. En outre, Cissé Bacongo a réaffirmé sa volonté de lutter contre les candidatures indépendantes au sein du RHDP.

Pour les échéances à venir, le parti d’Alassane Ouattara se dit prêt en s’y prenant plus tôt dans la désignation de ses candidats. À en croire les houphouëtistes, le choix tardif des représentants municipaux et régionaux ont pour effet la non maîtrise des ambitions. Ainsi, les candidats désignés auront du temps pour faire le consensus autour de leur personne et trouver des compromis avec leurs concurrents en interne. Une liste des candidats a déjà été arrêtée par le secrétariat exécutif et sera officielle en janvier 2023, selon des sources proches du parti.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci