RDC: Noël K. Tshiani Muadiamvita opposé à toute négociation avec Kagame

Noël K. Tshiani Muadiamvita, l’un des hauts cadres et homme politique de la République démocratique du Congo, n’est plus pour les négociations concernant le conflit qui oppose son pays au Rwanda. Ainsi, l’international économiste congolais privilégie-t-il la dignité et l’indépendance de son pays que tout autre intérêt.

Noël K. Tshiani Muadiamvita : « Notre dignité et notre indépendance valent plus que les milliards du Qatar »

Il y a de cela un bon moment, la République démographique du Congo et le Rwanda se défient pour des raisons territoriales. Et ce, depuis la reprise des activités militaires du Mouvement du 23 mars (M23) en 2022 après leur défaite de 2013 contre l’armée congolaise. Malgré l’intervention de l’opinion internationale, les tensions continuent de s’accroitre entre les deux pays suite aux nombreux affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.

En effet, le M23, occupant plusieurs localités dans l’Est de la RD Congo, reproche à Kinshasa le non-respect de ses engagements dont la libération des prisonniers, la transformation de la CNDP en parti politique et bien d’autres. Et de son côté, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23. Des accusations qui ont toujours été rejetées par le Rwanda. Ce qui impacte négativement les relations entre les deux pays voisins, notamment entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Un conflit qui a entrainé la Communauté de l’Afrique de l’Est à intervenir pour mettre fin aux agissements des groupes rebelles dans l’Est du Congo et préserver la paix dans toute la région.

Et jusqu’à présent, pas de solutions concrètes pour arrêter ce conflit qui continue d’enregistrer des milliers de morts et de déplacés. A cet effet, Noël K. Tshiani Muadiamvita sort du silence et fait une déclaration assez particulière. « Pas de négociations avec Kagame. M23 et militaires rwandais doivent quitter le sol congolais sans conditions. Nous ne devons plus négocier après 10 millions de morts à cause des ambitions démesurées de Kagame. Notre dignité et notre indépendance valent plus que les milliards du Qatar », a-t-il posté sur sa page Facebook.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci