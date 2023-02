Cameroun : L'UJPLA condamne le meurtre du révérend Père Ola Bébé

Le meurtre du révérend père Jean Jacques Ola Bébé au Cameroun a fait réagir l'Union des journalistes pour la presse libre africaine (UJPLA). Dans un communiqué, son président Yao Noël a vivement condamné l'assassinat du journaliste camerounais.

Cameroun : Un second journaliste tué après Martinez Zogo

L'Union des journalistes pour la presse libre africaine a publié un communiqué au lendemain de l'assassinat du révérend père Jean Jacques Ola Bébé, journaliste au Cameroun. Ci-dessous l'intégralité de la note :

Déclaration de l'Union des journalistes pour la presse libre africaine (UJPLA) à la suite de l'assassinat du révérend Père Jean Jacques Ola Bébé, journaliste au Cameroun.

Abidjan, le 6 février 2023. L'Union des journalistes pour la presse libre africaine (UJPLA) a appris avec une grande consternation la découverte dans la matinée du samedi 4 février 2023 du corps sans vie du révérend père Jean Jacques Ola Bébé, près de son domicile dans le quartier Mimboman à Yaoundé, comme le confirment plusieurs articles de presse.

Prêtre officiant dans une église catholique orthodoxe locale, le révérend père Ola Bébé était originaire de la Lekié comme le journaliste Martinez Zogo, dont il a condamné l'assassinat avec force et à plusieurs reprises. Le révérend père Ola Bébé, qui avait déclaré qu'il était lui-même menacé, était un communicant de 41 ans ayant travaillé dans plusieurs médias à Yaoundé.

Profondément attachée à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes sur tout le continent africain, l'UJPLA condamne avec la plus grande énergie cet autre acte odieux et ignoble.

L'UJPLA adresse ses sincères et fraternelles condoléances à la famille du collègue assassiné et à toute la communauté des hommes et des femmes des médias au Cameroun.





Une fois de plus, l'UJPLA demande aux autorités camerounaises de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur ce crime odieux afin que les auteurs de l'assassinat du Révérend Père Jean Jacques Ola Bébé soient rapidement appréhendés, poursuivis, jugés et condamnés si leur culpabilité et leur implication sont clairement établies.



Enfin, l'UJPLA exhorte les journalistes à continuer d'exercer leur métier librement et toujours avec professionnalisme.



Noël YAO

Président de l'UJPLA

