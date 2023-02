Côte d'Ivoire - PDCI: Pourquoi des cadres quittent Bédié pour Ouattara

Le Président du PDCI-RDA, Henri Konan BEDIÉ, s’est adressé de façon ferme à ses militants et cadres, lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an en sa résidence de Daoukro le 29 janvier 2023.

Discipline et défections au PDCI-RDA: La menace de Bédié, un coup d'épée dans l'eau

Henri Konan BEDIÉ a précisé qu’il sera dorénavant intransigeant face à l’indiscipline et aux multiples défections des cadres de son parti vers des horizons meilleurs. Il réaffirme néanmoins que le parti reste et demeure solide eu égard aux départs réguliers de certains hauts cadres. « (…) Ces départs ne remettent pas en question la solidité du parti, car chaque individu choisit le chemin qui lui convient le mieux et avance selon son propre niveau de conviction», déclare-t-il.

Cette assertion nous ramène à nous poser la question de savoir pourquoi fait-on de la politique ? En effet, l’on s’engage en politique pour faire émerger ses idées, lutter contre les inégalités de tous ordres notamment la pauvreté, les fractures économiques et sociales des peuples ou des populations qui requièrent notre attention et notre environnement pour une amélioration harmonieuse de leurs conditions de vie, de par la répartition harmonieuse et juste des richesses de tous et de chacun. Par conséquent, pour réussir ces objectifs, il faut un plan d’action collectif autour d’un projet de société qu’il faille orienter par des actions politiques éclairées.

Or le PDCI d’aujourd’hui dirigé par Henri Konan BEDIÉ n’a aucune orientation, ni visibilité pour la réussite des objectifs et les ambitions que se sont assignés de nombreux cadres militants. Cependant, au vu de nombreuses actions et axes de développement, surtout de paix entrepris par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), un parti politique sorti des entrailles du PDCI-RDA, beaucoup de disciples du Président Félix Houphouët BOIGNY semblent retrouver les valeurs prônées par le père fondateur de la nation ivoirienne dans le RHDP. Ils trouvent par ailleurs qu’ils pourront atteindre leurs objectifs et ambitions politiques à travers le projet de société et le programme de gouvernement dudit parti avec lequel ils partagent la même idéologie houphouëtiste.

La brume dans laquelle le parti septuagénaire de notre pays s’engouffre de jour en jour et la menace proférée par son Président, ne sont pas faites pour arranger les choses. Cette menace n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. Seul un vrai débat démocratique et populaire pourrait permettre au PDCI de sortir des sentiers battus. Vivement que le CONGRÈS à venir s’y penche sérieusement et ait les coudées franches !

Par Idriss DAGNOGO