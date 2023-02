Côte d'Ivoire: Succès du Tchin-Tchinn, Jonathan Morrison reçu à la FIF

Jonathan Morrison a été reçu en audience, lundi 27 février 2023 au siège de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) par le Président Yacine Idriss Diallo. En compagnie de Monsieur Patrice Zouho et de deux membres du cabinet Treize, Jonathan Morrison, le concepteur du maracana « Tchin-Tchin 2022», est venu rencontrer le patron du football ivoirien dans l’optique de se mettre au service du football.

Ce qu'il s'est passé entre Jonathan Morrison et Yacine Idriss Diallo

Après son tournoi de maracana « Tchin-Tchin 2022 » qui a affolé la toile, le jeune entrepreneur qui rêve grand, veut bien contribuer au développement du football de son pays. « Je suis ouvert pour travailler sur tout ce qui est du sport dans mon pays », a affirmé Jonathan Morrison. En compagnie du Président de la Ligue Professionnelle de Football, Salif Bictogo, le Président de la FIF, Yacine Idriss Diallo a remercié ses hôtes tout en notant qu’il apprécie leur démarche.

« J’aime les jeunes qui prennent des initiatives … Tu es notre fils. Tu es brillant. Tu es talentueux et tu as la capacité de mobiliser », a indiqué le Président de la FIF qui n’a pas manqué de rappeler qu’il est prêt à faire chemin avec tous ceux qui veulent rejoindre son programme « rassembler pour développer » au service du football ivoirien. En parlant de la prochaine CAN « Côte d’Ivoire 2023 » et des activités de la Ligue Professionnelle de Football (LPF), le Président de la FIF a fait savoir qu’il y a des pistes à explorer.

« On a un évènement comme la CAN. C’est la CAN de tous les Ivoiriens. Tu es le bienvenu pour apporter ta contribution. Avec le Président de la LPF, vous pourriez travaillez sur plusieurs pistes et sur les différentes options », a conclu Idriss Diallo.