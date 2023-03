Côte d'Ivoire : Troubles à l'ordre public à géométrie variable ! (Décryptage)

N’est-elle pas belle la nouvelle Côte d’Ivoire ? Des oracles avaient prédit que ce pays allait étonner le monde entier, mais des esprits incrédules et des mécréants n’y ont pas cru. Des hommes de peu de foi ont douté et voici qu’aujourd’hui la confusion règne dans leur camp ! Mais en réalité, où va la Côte d’Ivoire ? On peut raisonnablement se poser la question.

Où va la Côte d'Ivoire ?

Des actes posés par le pouvoir ou ses soutiens objectifs et les décisions de la justice ivoirienne, donnent à penser que tout est mis en place pour mettre la liberté d’expression et partant, la démocratie sous le boisseau, bâillonnant ainsi tous ceux qui trouvent à redire sur la marche actuelle du pays.

Pour atteindre cet objectif, la justice du pays est utilisée comme le bras séculier du parti au pouvoir à l’effet de réduire au silence l’opposition, semer la peur et le doute dans l’esprit de ses militants. Cette justice a des contorsions dont elle seule a le secret.

Elle sévit avec une célérité qu’on ne lui connait pas quand il s’agit de l’opposition, mais devient aveugle et aphone quand il s’agit des soutiens objectifs du pouvoir.

Ainsi, que des jeunes veuillent accompagner dans le calme Damana Pickass répondre à une convocation de la police, les voilà accusés de trouble à l’ordre public, arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison.

Quand le Procureur de la République ne voit rien, n’entend rien et ne dit rien

A un meeting du PPA-CI, des jeunes gens arborent-ils le drapeau russe, les voilà convoqués à la police et embastillés, certainement pour intelligence avec une puissance étrangère !

Toutes ces actions qui sont véritablement un harcèlement opéré par la justice du pays, a pour objectif de décourager toutes velléités d’opposition au pouvoir en place.

Cependant, lorsqu’une horde de militants du Rhdp assiège et viole le domicile privé de Mme Odette Lorougnon, profère, au vu et au su de tous des menaces, le Procureur de la République ne voit rien, n’entend rien et ne dit rien.

Ni la police ni la gendarmerie n’intervient pour arrêter ce groupuscule pour trouble à l’ordre public. C’est une véritable licence qui est laissée à ce groupuscule qui a pris le pli d’assiéger les domiciles des personnalités de l’opposition.

On se rappelle qu’en 2020, ce même groupuscule s’etait déporté à la résidence du président Henri Konan Bédié pour manifester et y verser un liquide rougeâtre sur la pelouse devant la résidence. Fort de l’impunité dont il bénéficie, ce groupuscule s’est auto-proclamé « défenseur du chef de l’Etat », en lieu et place des institutions dont c’est la charge.

République bannière

Les actes de ce groupuscule n’émeuvent pas les censeurs patentés et autres objecteurs de conscience devant l’Eternel. Il n’y a que dans les républiques bananières qu’on peut voir pareilles hérésies.

En s’apprenant à Mme Odette Lorougnon pour avoir traité les militaires ivoiriens incarcérés il y a peu au Mali, de mercenaires, alors que le Secrétaire Général de l’Onu a affirmé qu’ils ne l’étaient pas, ces jeunes gens entendent laver un affront fait au chef de l’Etat et à la nation. Cette affaire a connu son épilogue, mais toutes les interrogations demeurent.

Certes, M. Antonio Gutterres a affirmé que les militaires ivoiriens n’étaient pas des mercenaires, mais n’a non plus dit ce qu’ils étaient, ni la mission qui était la leur au Mali, encore moins à quel organisme de l’Onu ils appartenaient. Donc les interprétations et les supputations sont certes en sourdine, mais ne se sont pas estompées.

Prendre prétexte d’un commentaire sur ce sujet pour s’ériger en justiciers, est inacceptable dans un pays normal...oui dans un pays normal. Tout ceci est le résultat de la marche à reculons du pays en matière de démocratie et de l’application de la loi à la tête des justiciables.

Le pouvoir Rhdp est très allergique à l’expression plurielle

Certaines personnes peuvent troubler l’ordre public et recevoir les congratulations des tenants du pouvoir, avec une justice qui devient aveugle et aphone, tandis que d’autres n’ont nullement le droit de se regrouper et faire une marche pacifique.

Tout semble être mis en place et exécuté pour bâillonner une partie du peuple par peur de perdre le pouvoir. Tous les espaces de liberté acquis au prix de la vie et de la liberté de nombreux ivoiriens, se rétrécissent chaque jour que Dieu fait.

Le pouvoir Rhdp est très allergique à l’expression plurielle, et ses incantations relatives à la réconciliation et à l’apaisement politique ne sont que chimère et de la poudre aux yeux, destinées à ses partenaires extérieurs.

Mais il est acquis, qu’un royaume nait, grandit, atteint son apogée mais inéluctablement connait aussi une ...décadence ! Ainsi va le pays. Et s’il y a eu un matin en Eburnie, il y aura assurément un soir et l’ivraie sera séparée du vrai !