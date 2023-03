PDCI/ Fréderik N’Dia: "Nous ne devons pas perdre la commune de Bouaflé"

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) pourra aller aux élections municipales d’octobre 2023 dans la commune de Bouaflé en rang serré. Puisque candidat à la candidature pour ce scrutin électoral pour le compte du parti présidé par le Président Aimé Henri Konan Bédié, Frédérik N’Dia, directeur de société, a décidé de retirer sa candidature et se mettre à la disposition de son ‘’frère’’ AZI Koffi Serges, maire sortant PDCI-RDA.

Municipales 2023 à Bouaflé - PDCI: Le candidat Fréderik N’Dia se rallie au maire AZI Koffi Serges

La liste " Agir Ensemble pour Bouaflé " a appelé, jeudi 23 mars 2023, ses partisans à voter la liste du PDCI-RDA, dans le cadre des élections municipales à venir. « J’ai eu à parler avec mon grand frère AZI Serges qui est le maire sortant. Je préfère me mettre à sa disposition, être sur sa liste pour une cohésion au niveau de Bouaflé », a annoncé Frédérik N'dia, désormais ex tête de la liste "Agir Ensemble pour Bouaflé".

Respectueux des règles de sa formation politique et attaché aux idéaux prônés par le Président Aimé Henri Konan Bédié, successeur du Président Félix Houphouët-Boigny, l’opérateur économique qui draine de nombreux militants et sympathisants, surtout les jeunes et les femmes de la capitale de la Marahoué, dit être conscient du fait que le PDCI-RDA ne doit pas perdre les élections locales à Bouaflé et même dans la région de la Marahoué.

« Nous ne devons pas perdre la commune de Bouaflé qui est aujourd’hui convoitée par nos frères d’en face qui nous regardent avec des yeux de lions. C’est pourquoi, nous devons créer l’union sacrée autour du candidat de notre parti. Nous mettre ensemble pour aller contre notre adversaire qui est le RHDP », a exhorté Frédérik N’Dia. Mieux, il a invité les cadres, les élus, les jeunes et les femmes à la cohésion autour des différents candidats.

« C’est cet appel que le Président Bédié ne cesse de prôner depuis quelques mois. Et nous devons nous l’approprier », a-t-il dit. Frédérik N’Dia qui tient à la victoire du PDCI-RDA, dit multiplier les rencontres avec tous les militants et sympathisants du Parti acquis à sa cause, toutes les structures spécialisées du PDCI-RDA, les jeunes leaders qui sont en parfait accord avec son initiative, tous les mouvements et associations qui lui sont favorables avec comme seul mot d’ordre : « soutenir le candidat du PDCI-RDA, AZI Koffi Serges ».

Pour lui, « c’est quelqu’un qui a de l’expérience. Et tout compte fait, c’est la même maison, la même équipe ». Selon AZI Koffi Serges, il ne s’agit pas d’une élection banale de mairie à Bouaflé, mais il s’agit de donner au président Bédié, la majorité afin qu’il continue de fort belle manière, l’œuvre qu’il a si bien débutée. « Nul, par bon sens, ne change une équipe qui gagne et aucun habitant de Bouaflé ne doit se priver de l’expérience politique du Maire ASK. Aussi, après mûres réflexions, " Agir Ensemble pour Bouaflé" prendra une part active à la victoire du PDCI-RDA», a souligné Frédérik N'dia.

Guillaume Kouamé

Correspondant régional