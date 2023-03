Burkina Faso : Des élèves offrent 574 100 FCFA comme effort de guerre contre le terrorisme

Burkina Faso - Lundi 27 mars 2023, le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de Transition et Chef de l'Etat, a reçu une délégation peu commune. En effet, les élèves du Lycée Technique National Général-El-Hadj-Aboubacar-Sangoulé-Lamizana, dans un esprit de solidarité, ont décidé de contribuer à l'effort de guerre en remettant au Chef de l'Etat une enveloppe financière de 574 100 francs CFA. L'action s'inscrivait dans l'élan patriotique des étudiants de l'établissement, pour lequel le chef de l'Etat les a accueillis durant sa présidence.

Burkina Faso - Les élèves veulent aussi contribuer à leur manière à la lutte contre le terrorisme

Les élèves du Lycée technique national Général-El-Hadj-Aboubacar-Sangoulé-Lamizana (LTN-ASL) ont répondu à un appel à contributions volontaires lancé par le Président de transition en soutien à l'effort de guerre. Ils ont pu mobiliser 574 100 francs CFA pour soutenir l'effort de guerre.

« On s’est senti patriotes et en tant que Burkinabè, la lutte, c’est la lutte de tout le monde. Nous sommes des élèves, mais nous pouvons contribuer à notre manière. C’est pourquoi nous nous sommes privés de notre pain quotidien pour participer à cet effort », a indiqué Abdoul Hamidou NIKIEMA, porte-parole de la délégation.

Un geste à imiter...

Il dit saisir cette occasion pour « appeler mes camarades élèves du Burkina à répondre à l’appel à contribution car cette guerre est la nôtre ».

Par ce geste, les étudiants de LTN-ASL invitent les écoliers et étudiants du Burkina Faso à se mobiliser et à exprimer leur soutien aux actions pour « la liberté et la véritable indépendance de notre patrie » durant la période de transition.

En effet, ce geste des lycéens sera sans doute entaché de l'espoir que leur effort de guerre fera des émules, et que de nombreux autres lycées suivront leurs traces.

Abdoul Hamidou NIKIEMA a souligné qu'en retour, le président de transition a dit qu'il comptait sur eux, la jeunesse burkinabé pour lutter contre l'insécurité.

Pierre Edouard Ouedraogo : www.afrique-sur7.ci