Mangou Philippe nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en Pologne

Mangou Philippe est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Pologne. C'est ce qu'a indiqué Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 5 avril 2023.

Mangou Philippe, nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Pologne

"Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, le Conseil a adopté trois décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire près les Républiques du Ghana, de Pologne et de la République tchèque", a annoncé Amadou Coulibaly, le mercredi 5 avril 2023 après le Conseil des ministres.

Le porte-parole du gouvernement de Patrick Achi a laissé entendre que sont nommés M. Tanon Siélou Félix, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Ghana avec résidence à Accra et M. Mangou Philippe, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République tchèque avec résidence à Berlin.

Il faut aussi savoir que l'ancien chef d'État major de Laurent Gbagbo a été aussi nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Pologne avec résidence à Berlin. "Pour la nomination de Mangou Philippe, il s'agit d'extension de périmètre puisqu'il est déjà ambassadeur en Allemagne", a clarifié le ministre de la Communication et de l'Économie numérique.