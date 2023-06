Côte d’Ivoire : Mariatou Koné recrute dans les rangs du PPA-CI et GPS

Mariatou Koné a effectué deux recrutements au sein du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) et de GPS (Générations et peuples solidaires). La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a facilité le retour de deux cadres de ces partis politiques au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Côte d’Ivoire : Mariatou Koné frappe un grand coup

Ziao Zaossé est désormais militant du RHDP. Ce professeur de chimie a rejoint le RHDP après avoir servi au Front populaire ivoirien pendant 28 ans et milité au sein du PPA-CI en qualité de coordonnateur régional.

Avec lui, Toh Kambiré, anciennement cadre de GPS, a effectué son retour au RHDP en posant ses valises dans la famille des houphouëtistes. Les deux nouvelles recrues ont acté leur adhésion et retour le jeudi 8 juin 2023 en présence de Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif dudit parti.

Il faut dire que Mariatou Koné a énormément contribué à la nouvelle adhésion et au retour de ces cadres issus de la région de la Bagoué et de Bondoukou.

"La finalité de toute action politique est d’obtenir le développement du pays dans la paix et la sécurité. J’observe objectivement que depuis l’avènement du président Alassane Ouattara à la tête de notre pays, la paix est une réalité indéniable et le développement, visible et palpable est fortement en cours dans tous les domaines. Il est alors de notre devoir de l’accompagner", a laissé entendre Ziao Zaossé. Il a fait savoir que Mariatou Koné "a littéralement changé le visage" de sa ville natale. "Sa politique nous a séduits et nous a obligés à la suivre dans son parti politique", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Toh Kambiré a mentionné que le sens de l’écoute, la disponibilité de la députée-maire et le capital sympathie de la ministre ivoirienne auprès des populations en général et particulièrement celles du Bounkani ont été pour beaucoup dans son come-back.

Après les avoir établis comme militants en leur offrant la bannière et les statuts et règlements du parti, Cissé Bacongo a félicité Mariatou Koné. "Félicitations madame la ministre. Votre engagement est en phase avec la ligne du parti. Tout militant devrait s’inspirer de votre exemple, c’est-à-dire aller partout pour expliquer la politique du président Alassane Ouattara et convaincre les populations à nous rejoindre. Félicitations", a dit le maire de Koumassi.