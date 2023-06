Conseil de l’Entente : Le personnel ne veut plus d’ Amon-Tanoh, son départ exigé

Les travailleurs du Conseil de l’Entente ne sont pas du tout satisfaits de la gestion de Marcel Amon-Tanoh. Dans un courrier adressé à Faure Gnassingbé, le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement du Conseil, ils ont dénoncé la gouvernance de l’Ivoirien.

Conseil de l’Entente : Ce que les travailleurs reprochent à Amon-Tanoh

Marcel Amon-Tanoh présidé aux destinées du Conseil de l’Entente depuis janvier 2022. Le personnel statutaire et les fonctionnaires du secrétariat exécutif du Conseil révèlent que l’ancien ministre des Affaires étrangères d’Alassane Ouattara les a reçus le 11 février 2022. Au cours de cette rencontre, disent-ils, le secrétaire exécutif leur a fait part de ses ambitions tout en tenant des propos rassurants.

"Cependant, après 18 mois de gestion, nous constatons d’importantes dérives dans la gouvernance de l’organisation. Conscients de l’attachement des États membres à cette organisation, nous nous permettons d’alerter l’instance suprême, sur la menace qui pèse sur elle, si des mesures idoines ne sont pas prises", ont affirmé les travailleurs dans un courrier.

Par ailleurs, le personnel statutaire et les fonctionnaires s’insurgent contre la mise en exécution de réformes non encore approuvées, le népotisme et le non-respect des tests en matière de recrutement dont ferait preuve Marcel Amon-Tanoh, la mise en place d’un cabinet pléthorique, le positionnement du directeur de cabinet au-dessus des directeurs de département, représentant des États membres, mais aussi l’exclusion du représentant statutaire de la République du Bénin de toutes les activités du secrétariat exécutif depuis février 2022.

La gouvernance financière d’ Amon-Tanoh n’échappe pas aux critiques. En effet, il lui est reproché l’augmentation substantielle de la masse salariale due aux recrutements, le non-respect des procédures de dépense et de passation de marché, la révision à la hausse des frais de mission du secrétariat exécutif. Le projet de la construction de la Tour de l’Entente fait aussi partie des points de discorde entre l’ex-ministre ivoirien et les travailleurs du Conseil de l’Entente.

Au regard de tout ceci, le personnel du secrétariat exécutif annonce une suspension des activités pour compter à partir du 15 juin 2023. Il exige également le départ d’ Amon-Tanoh.