Cameroun-Tuerie dans un bar de Bamenda : La réaction des autorités

Au lendemain de l'attaque meurtrier survenu dans un bar de Bamenda (dans le nord-ouest du Cameroun) faisant dix morts, Adolphe Lele Lafrique est sorti de son silence. En effet, le gouverneur de la région touchée par ce drame a accusé les séparatistes avant d'annoncer que les autorités mettront tout en oeuvre pour retrouver les auteurs de ce crime.

Cameroun : Dix personnes tuées dans l'attaque d'un bar à Bamenda

Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet 2023, des hommes armés désignés comme des séparatistes ont mené une attaque menée dans un bar de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun.

"Dix personnes sont décédées, parmi lesquelles, deux à l’hôpital et huit autres sur le site de ces événements macabres. Deux autres personnes ont été admises à l’hôpital : une a été libérée et l'autre suit présentement des soins intensifs. Je voudrais par conséquent, rassurer les populations que des mesures ont été prises pour retrouver les auteurs et les sanctionner conformément aux lois et règlements de la République", a laissé entendre Adolphe Lele Lafrique, le gouverneur de la région du nord-ouest.

Selon un témoin cité par Africanews, des hommes armés à bord d'un véhicule ont fait irruption avant d'ordonner que tout le monde s'asseye par terre. C'est quand des personnes ont tenté de s'enfuir qu'ils ont ouvert le feu. Le colonel Cyrille Atonfack, chargé de communication du ministère de la défense, a déclaré dans un communiqué qu' "une dizaine de sécessionnistes […] vêtus d’uniformes semblables aux tenues militaires et munis d’armes automatiques » ont rassemblé plusieurs « citoyens avant d’ouvrir un feu nourri et aveugle sur ceux-ci […] touchant aussi mortellement quelques clients".

Par ailleurs, l'autorité régionale a tenu à rassurer les populations que "des mesures ont été prises pour retrouver les auteurs et les sanctionner conformément aux lois et règlements de la République". Même si l'attaque n'a pas été revendiquée, Adolphe Lele Lafrique soutient qu'elle a été commise par les séparatistes.