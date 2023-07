Cheick Karamoko : " Le projet Mangroves générera 2000 emplois"

Cheick Karamoko est à la tete du projet Mangroves. Selon le promoteur immobilier, ce sont au total 2 000 emplois qui seront générés.

Cheick Karamoko : "Nous sommes dans une ère de développement"

Cheick Karamoko est le directeur général de Royal Palm, la société immobilière qui conduit le projet immobilier Mangroves. Au cours de la cérémonie de présentation du concept immobilier le jeudi 27 juillet 2023, il a fait savoir que le projet va générer au moins 2 000 emplois.

"Pour créer des emplois, il faut créer des projets visionnaires. Nous nous sommes engagés auprès de la mairie d’Assinie, des autorités locales d’embaucher des jeunes d’Assinie qui feront part exclusivement du personnel de notre projet. Vu l’envergure du projet, nous serons minimum à 2000 emplois. Le gouvernement de Côte d’Ivoire a vraiment pris le devant en instituant un schéma directeur de la zone d’Assinie", a indiqué Cheick Karamoko.

Selon lui, la Côte d’Ivoire est dans une ère de développement. "À l’image du gouvernement ivoirien qui développe le pays, nous les promoteurs privés, nous avons aussi décidé de porter notre part dans ce concert de développement dans le domaine immobilier. Nous avons donc ciblé la zone d’Assinie Mafia qui est une zone balnéaire très prisée et qui s’est développée au fil des années grâce aux investisseurs privés. Nous nous sommes insérés dans cette vision. Et c’est pour cela que nous avons créé ce beau projet pour offrir aux Ivoiriend une alternative immobilière", a poursuivi Cheick Karamoko.

Le projet Mangroves bénéficie de l'appui financier de la BNI (Banque nationale d’investissement). Yssouf Fadiga, le directeur général de ladite banque, a dévoilé les raisons qui ont motivé sa structure à accompagner le projet.

"C’est notre travail. La banque, c'est de financer des projets qui sont bancales et qui permettent d’avoir un retour sur investissement et qui répond aux critères de sécurité. Maintenant, nous en tant que banque citoyenne, notre objectif est de faire en sorte qu’on puisse répondre à un certain nombre de besoins des Ivoiriens, notamment tout ce qui concerne le logement, tout ce qui concerne l’industrialisation, la transformation structurelle et l’économie. On a affaire à un opérateur qui est extrêmement compétent et qui est extrêmement sérieux. Ce sont des choses qui nous ont motivés pour financer le projet", a dit M. Fadiga.

L’apport de la BNI est essentiellement financier. "Cependant, on aide aussi à la structuration du dossier. C’est un projet de 10 milliards de francs CFA pour une première phase. Aujourd'hui, le secteur du logement prend de plus en plus de poids dans notre portefeuille. On a à peu près 95 milliards de francs CFA de financement au total pour les promoteurs. La partie financement poir les particuliers est une enveloppe qui est aux alentours de 20 à 30 milliards", a poursuivi le patron de la BNI.

Les Résidences Mangroves s’étendent sur un site de sept hectares. Le projet comprend 60 villas de haut standing avec des lots de 800 m2 et de 600m2.