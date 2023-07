Jeannot Ahoussou-Kouadio pose les premières pierres de l'agora et de la piscine olympique d'Attécoubé

Le président Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio a procédé ce lundi 31 juillet, à la pose des premières pierres de l'agora et de la piscine olympique d'Attécoubé, dans le district d'Abidjan.

Commune d'Attécoubé: Ahoussou-Kouadio pose les premières pierres de l'agora et de la piscine olympique

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio a procédé ce lundi à la pose des premières pierres de l’agora et de la piscine olympique de la commune d’Attécoubé. Le Chef de la Chambre Haute du parlement était accompagné pour l'occasion de Claude Paulin Danho, ministre des Sports, par ailleurs, maire de la Commune d’Attecoubé et de Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire.

Les projets d’agora et de piscine olympique de la commune d’Attecoubé s’inscrivent dans le cadre du programme de construction d’infrastructures sportives et socioculturelles en vue de développer la pratique sportive et la rendre accessible à toutes les couches sociales.

Selon le ministre des Sports, l'agora et la piscine olympique ont pour vocation, au-delà de la pratique du sport, de faciliter l’accès à l’éducation et à la santé, et de développer l’entrepreneuriat et l’insertion des jeunes.