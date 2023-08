CAN 2023: voici le plus grand défi de la Côte d’Ivoire selon Joseph Antoine Bell

La Côte d’Ivoire organisera du 13 janvier au 11 février 2024, la 34ᵉ édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023. Il s'agira de la deuxième organisation de la compétition pour le pays de Didier Drogba après l'édition de 1984.

CAN 2023: Côte d’Ivoire sera attendue au plan organisationnel

À six mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les divers acteurs impliqués dans l'organisation se mobilisent. Récemment à Abidjan pour participer au séminaire sur les infrastructures post-CAN, la légende camerounaise, Joseph Antoine Bell révélé ce qui s'apparente selon comme le plus grand défi pour le pays hôte.

"Le grand défi de la Côte d’Ivoire cependant, c’est au niveau de l’organisation de cet événement d’envergure. Et quand je vois que la Côte d’Ivoire peut se permettre d’anticiper sur ce que seront les infrastructures post-CAN, cela veut dire que tous les aspects de l’organisation ont été pris en compte", a déclaré l'ancien gardien des Lions indomptables du Cameroun qui "ne doute pas que cette CAN sera bonne".

Au niveau des autorités ivoiriennes et du COCAN, tout est prêt pour l'organisation de la CAN de l'hospitalité. "Grâce à un comité d’organisation ambitieux, des infrastructures de qualité et un sens de l’hospitalité hors pair, la Côte d’Ivoire se prépare à être un hôte exceptionnel pour cette CAN 2023", assure le COCAN. Son président, François Amichia a assuré que presque toutes infrastructures sportive et hôtelière dédiées au tournoi sont prêtes.