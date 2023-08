CAN 2023: Le COCAN recrute, voici les postes à pourvoir !

Le Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 lance un nouvel avis de recrutement.

CAN 2023: Le COCAN recrute !

Le COCAN a lancé ce vendredi un nouveau processus de recrutement. "De nouveaux postes sont à pourvoir pour participer à l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 202", a alerté le COCAN. Ce comité dirigé par François Amichia recherche un assistant projet opération médias intervient en central et un chargé de mission opération médias.

Decouvez la description des postes à pourvoir et le modius operendi pour postuler à travers le lien ci-dessous.

https://www.cocan2023.ci/nos-offres-d-emploi/

Pour rappel, la CAN 2023 se jouera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. La compétition va réunir pour la première fois, 24 équipes du continent et se déroulera sur six différents sites à travers le pays. La Côte d'Ivoire entend organiser la CAN de l'hospitalité et la plus meilleure de toute l'histoire.