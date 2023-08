Cameroun: une statue de Francis Ngannou choque la toile

Au Cameroun, une statue de la star du MMA Francis Ngannou est au cœur de la polémique.

Une statue de Ngannou met la toile en ébullution

Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l'UFC a désormais une statue à Yaoundé, capitale du Cameroun. Cette œuvre d'art a provoqué une vague de réaction sur la toile puisqu'elle ne représente pas selon certains, l'athlète de 36 ans.

A l'opposé, d'autres personnes font l’éloge de l’artiste estimant qu’il s’agit d’une œuvre d’art et qu’elle devrait permettre aux gens de l’interpréter, rapporte Actu Cameroun. Le débat est encore plus intense en raison de la personnalité inspirante du natif de Batié, devenu un modèle de réussite pour la jeunesse camerounaise et africaine.

Francis Ngannou se prépare actuellement à livrer un combat de boxe contre le britannique Tyson Fury en Arabie Saoudite en octobre prochain. C'est son premier combat depuis sa signature à la Professional Fighters League (PFL).