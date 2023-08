Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o est au cœur de la polémique après avoir disputé un match de gala organisé à Londres par Andreï Shevchenko pour collecter des fonds afin de reconstruire une école en Ukraine, pays en guerre avec la Russie depuis février 2022.

Cameroun : Samuel Eto’o accusé de soutenir l’Ukraine, voici pourquoi

Pour avoir participé à ce match caritatif organisé par l’ancien international ukrainien et vainqueur du Ballon d’Or 2004 Andreï Shevchenko, le patron de la Fecafoot est vivement critiqué sur la toile dans son pays.

Selon certains, Samuel Eto’o, en acceptant de jouer ce match caritatif, aurait affiché ainsi son soutien à l'Ukraine. Ces derniers se disent indignés puisque Eto’o n’a jamais soutenu une initiative en faveur des anglophones du Cameroun qui sont pris au piège par la crise qui secouent le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays depuis 2017.

À l’opposé, d’autres personnes estiment qu’un simple match de gala ne suffit pas pour accuser l’ancien buteur des Lions Indomptables de soutenir l’Ukraine. « Samuel Eto’o a juste répondu à l’invitation de son ami Andrei Shevchenko comme les autres anciens joueurs », a commenté un internaute.

Ce qui certain, le président de la Fecafoot ne s’est jamais prononcé officiellement sur ce conflit russo-ukrainien. Et in n’y a pas d’ailleurs l’intérêt pour lui de le faire puisqu’il assure toujours ne pas se mêler de la politique.