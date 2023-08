Niger : après le coup d'État, voici les 16 membres du CNSP

Après le coup d'État suivi de la dissolution du gouvernement et l'Assemblée nationale au Niger, les personnalités qui vont constituer le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), sont connues. C'est à travers un décret portant composition et fonctionnement dudit Conseil et signé le jeudi 03 août 2023, que le Général de brigade Abdourahamane Tchiani, a procédé à la nomination des membres.

La composition du CNSP au Niger

En attendant la formation d'un gouvernement, 16 personnalités vont assurer provisoirement les fonctions exécutives et législatives au Niger. Et pour la constitution du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le président Abdourahamane Tchiani a fait appel à rien que des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Dans le décret fixant la composition et le fonctionnement du CNSP, il est précisé que les membres nommés vont travailler avec les différents chefs et responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS) du pays. Aussi, le CNSP dispose d'un secrétariat qui va assurer la coordination entre le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et les autres organes de la Transition.

À noter que le Secrétariat est dirigé par un secrétaire qui agit sous l'autorité du président du Conseil.





Ci-dessous le décret fixant la composition et le fonctionnement du CNSP

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat :





DECRETE :



Article Premier : Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est composé ainsi qu’il suit :



Président : Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Mle OA/SM,



Membres du Conseil :



Général de corps d’armées Salifou Modi ;



Général de Brigade Mohamed Toumba ;



Général de Brigade Moussa Salao Barmou ;



Colonel Major Karimou Hima Abdoulaye;



Colonel Major Garba Hakimi ;



Colonel Major Abdourahamane Amadou ;



Colonel Salissou Mamane Salissou ;



Colonel Sidi Mohamed ;



Colonel Ibro Amadou ;



Commissaire Colonel Abarchi Ousmane ;



Colonel Sahabi Sani ;



Colonel Ahmed Sidian ;



Inspecteur général de police Assahaba Ebankawel ;



Colonel Major Abou Oubandawaki, Mle 63185/H ;



Colonel Maizama Abdoulaye, Mle 68802/L;



Article 2 : Sont membres de droit du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie: le chef d’Etat-major des Armées ; le Chef d’Etat-major particulier du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Chef d’Etat-major de l’armée de terre, le Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, l’Inspecteur Général des armées et de la Gendarmerie, l’Inspecteur général des services de sécurité, le Haut-commandant de la Gendarmerie Nationale, le Haut-commandant de la Garde Nationale du Niger, le Directeur général de la Police, le Directeur général des Douanes, le Directeur général de la Protection civile, le Directeur général de l’Environnement et des eaux et forêts, le commandant de la gendarmerie territoriale, le commandant de la gendarmerie mobile, les gouverneurs des régions, les commandants des zones et les commandants des légions.



Article 3 : Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie se réunit sur convocation de son président



Article 4 : Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie dispose d’un Secrétariat



Article 5 : Le Secrétariat est l’organe administratif du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. A ce titre, il assure la coordination entre le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et les autres organes de la Transition.



Article 6 : Le Secrétariat est administré sous l’autorité du président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie par un secrétaire. Le secrétaire assiste au Conseil de cabinet.



Article 7 : Le secrétaire élabore les projets d’ordre du jour des réunions du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et en dresse les procès-verbaux.



Article 8 : Le secrétaire assure le suivi de l’exécution des délibérations du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.



Article 9 : Le Présent décret sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.



Fait à Niamey, le 03 août 2023

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani.