Côte d'Ivoire - 63 ème anniversaire : Alassane Ouattara réitère ses engagements

Le Chef d'Etat ivoirien, à l'occasion de la 63 ème anniversaire, réitère à nouveau ses engagements pour la nation. Il était en face du public le 06 août 2023.

Dans son discours à l'endroit du peuple ivoirien, Alassane Ouattara a prononcé en prélude à la commémoration de l'indépendance à Abidjan, à continuer de travailler pour la paix, le premier pilier du développement, et ce, pour le bonheur de tous les citoyens de la côte d'ivoire.

Ainsi, la paix étant nécessaire pour le développement d'une nation, le Président Alassane Ouattara a rappelé que chaque citoyen doit jouer pour une cohésion sociale équitable.

En effet, le président dans son discours a manifesté sa joie à l'endroit du peuple à cause des projets de réalisation mise en réalisation dans le pays. Ainsi, on peut retenir que la satisfaction est au rendez-vous du président et pour toute la nation.

Alors, il parle en termes «heureux des progrès accomplis à ce jour en matière d'infrastructures routières, de santé, de la protection sociale, d'éducation-formation, d'électricité et d'eau potable, qui sont si importants pour nos populations» Étant satisfait des missions accomplies jusqu'à ce jour, ALASANE Ouattara rassure le peuple. Il ajoute : « l'État sera aux côtés de tous les Ivoiriens pour les accompagner dans la concrétisation de leurs projets»

Pour le Chef de l'État, les questions liées à la paix, la sécurité des couches sociales et vulnérables ne seront pas laissées pour contre.

À cet effet, il a notifié au peuple que le Programme social du gouvernement (Ps-Gouv) a permis de renforcer les acquis dans ces secteurs. «Nous avons redistribué les produits de la croissance à travers la revalorisation du SMIG, la revalorisation du salaire des fonctionnaires, les fonds alloués à l'entrepreneuriat et à l'initiative des jeunes» a t-il détaillé.

Pour ce qui concerne le soutien à la jeunesse, ALASANE Ouattara revient sur le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ-Gouv) d'un montant de plus 1 118 milliards de FCFA et qui couvre sur la période 2023-2025.

En plus, le Chef d'Etat a brossé les innovations à effectuer dans tous les secteurs d'activité. Sur le plan économique, il a mentionné que l'économie ivoirienne a connu une croissance de 6,7% en 2022. Ainsi , une projection de 7% par an pour les années 2023, 2024 et 2025 est annoncée.

Les questions liées à la corruption, la gestion des biens publics et consorts n'ont pas manqué dans le discours du président. Pour ce faire, il invite la nation à l'unir pour le meilleur de tous.