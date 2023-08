Côte d'Ivoire - politique sociale : le renforcement des centres effectué

Les centres sociaux sont à la tête et demeurent une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Ils représentent des guichets de proximité de la politique sociale du gouvernement. Ainsi , dans les quartiers du district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur.

En effet, le but du gouvernement ivoirien, est de renforcer le lien social pour une marche d’une Côte d’Ivoire solidaire. Pour ce faire, la valorisation des centres sociaux s'avère nécessaire. Car ils sont des maillons indispensables dans le dispositif national de protection sociale. Aussi, Ils rendent visible le social qui est au cœur de l’action gouvernementale.

Avant l'accompagnement de part et d'autres, chaque centre social reçoit des personnes vulnérables pour les aider à faire face aux chocs de la vie.

En outre, dans le lot de ces personnes, se trouve des femmes en détresse, des enfants vulnérables et des personnes du 3e âge. Ces dernières bénéficient d'une assistance sociale et de la solidarité de l’Etat. Les motifs ont pour nom pauvreté, violences basées sur le genre, enfants à besoins spécifiques qui demandent des secours sociaux, médicaux et scolaires du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale.

En dépit, chaque centre social a un nom et des objectifs définis. À titre illustratif, le centre social d’Anono (Abidjan-Cocody) en plus de ces secours, il assure la prise en charge des personnes âgées. À ce stade, le centre pilote qui s'occupe des personnes de cette catégorie est appelé « Centre ami des aînés ». Il s’agit de l’aménagement et de l’équipement d’espaces dédiés aux seniors pour faciliter l’assistance et la prise en charge des personnes âgées dans les centres sociaux.

Dans le même sillage, le gouvernement met en place une série de formation à dispenser à des personnels des centres précisément près de 150 points focaux.