Niger: Un ancien chef rebelle déclare la guerre à la Junte et exige le retour de Mohamed Bazoum

Au Niger, ancien chef rebelle et ministre d'Etat a créé un Conseil pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République.

Niger : Un ancien Chef rebelle crée un mouvement pour rétablir Bazoum

Rhissa Ag Boula, Ministre d'Etat et ancien chef de la rébellion Touareg a annoncé la création du Conseil de résistance pour la République (CRR). Dans un communiqué, le membre du gouvernement définit le CRR comme « un mouvement politique qui œuvrera à rétablir l’ordre, la légalité constitutionnelle et le président Mohamed Bazoum dans la plénitude de ses fonctions ».

Des motifs fallacieux de la junte

Pour cet ancien chef rebelle, les arguments évoqués par les militaires ne tiennent pas la route. Les militaires ont fait « irruption sur la scène politique avec des prétextes fallacieux et grotesques relatifs à la gouvernance et la gestion sécuritaire ». « Ce malheureux épisode intervient au moment où l’on observe que la stabilité politique et sociale est installée au Niger […], [que] la situation économique et financière s’est largement améliorée […] [et que] la situation sécuritaire s’est nettement améliorée », a-t-il indiqué.

Prêt à agir par tous les moyens !

Rhissa Ag Boula assure que son mouvement ne se privera d'aucun moyen dans sa lutte visant à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Par conséquent, le Conseil de résistance pour la République (CRR) annonce soutenir la Cédéao dans ses efforts de médiation et dit se tenir à sa disposition. Le CRR « se donnera tous les moyens nécessaires pour éliminer cette pratique perfide de remise en cause des choix des peuples par des militaires véreux et irresponsables », a-t-il écrit. Depuis le 26 juillet, c'est pour la première fois qu'une voix officielle du régime déchu déclare la guerre la junte.