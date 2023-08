Mali- lutte contre le paludisme: Assa Badiallo Touré à l'œuvre

Dans le but d'assurer les conditions de vie de la population, le Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo TOURE a lancé un l'atelier de formation et d’échanges sur la problématique dans les méthodes d’élimination du paludisme. Une initiative qui rassemble les 16 pays membres du Réseau Africain pour l’étude de la Diversité génomique des Pathogènes.

Les membres du Réseau Africain à Bamako

Les membres du Réseau Africain pour l’étude de la Diversité génomique des Pathogènes ont été reçus le lundi 14 août 2023 à Bamako. Ils étaient venus de 16 pays d'Afrique y compris le cap vert et madasgacar pour prendre part à cet atelier de formation.

Pour rappel, cette formation se fera sur 3 jours. En outre, le Réseau Africain pour l’étude de la Diversité génomique des Pathogènes a pour objectif de relever dans les pays membres, les nombreux défis liés à la lutte contre le paludisme.

En dépit, il faut souligner que l’Afrique est le continent le plus touché par le paludisme. Les statistiques remontées lors de l'atelier de formation prouvent que le Mali enregistre 27% de taux de mortalité dont la cause est liée au paludisme.