Togo : la 4ème édition des Awards démarre le 13 prochain

La 4ème édition des Awards de la marque Oapi prévue à Lomé en septembre 2023 vient a grand pas.

Lomé va abriter la 4 ème édition des Awards

Lomé la capitale togolaise va abriter dans les jours à venir un grand événement dans la période du 13 au 15 septembre prochains. Un évènement au cours duquel les Awards de la marque Oapi seront mises en valeur.

En effet, l'édition de cette année se basera sur une thématique cruciale. L'événement gravitera autour du thème : « les marques, outils de compétitivité sur le marché de libre-échange ».

À cet effet, le registre des inscriptions sont ouverts aux entreprises industrielles, commerciales et des services, les petites et moyennes entreprises (PME), les petites et moyennes industries (PMI), les très petites et moyennes entreprises (TPME) et les startups titulaires d’une ou de plusieurs marques créées.

Toutefois, il urge de notifier que les entreprises protégées des 17 pays membres de l’espace Oapi sont concernées pour l'inscription. Elle prend fin le 31 août 2023.

En dépit, les Awards de la marque constituent un évènement organisé par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle pour promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle par les entreprises des Etats membres.