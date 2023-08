Togo: les examens d’État entrent en vigueur dès la rentrée prochaine

Encore de nouvelle réforme dans le système éducatif togolais. À compter de la rentrée académique 2023-2024, les examens d'État rentreront en vigueur. Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Togo a annoncé une réforme dans le système de l’enseignement supérieur. Une réforme qui consiste à répondre aux différentes préoccupations posées par la croissance de la demande d’inscription à l’enseignement supérieur, à l’expansion des systèmes d’éducation supérieure et à l’émergence des établissements privés d’enseignement supérieur.

Des réformes dans le système éducatif togolais engagées

Cette démarche vise à garantir la qualité de l’éducation, la crédibilité des diplômes et la reconnaissance internationale des qualifications. Ainsi, à partir compter de la rentrée académique 2023-2024, le gouvernement togolais met en vigueur des examens d’État ou des examens nationaux dans tous les établissements publics ou privés.

À cet effet, l'objectif principal de cette décision stratégique est de garantir la qualité de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que d’assurer la fiabilité et la crédibilité des diplômes.

En plus, l'initiative vise à promouvoir la mobilité des étudiants et à favoriser leur insertion professionnelle après les diplômes. Tout ceci, pour harmoniser les offres de formation et maintenir la cohérence et l’uniformité des programmes de formation.

En dépit, les examens d’État ou examens nationaux seront uniquement organisés pour les unités d’enseignement des semestres 1 et 2 des parcours de licence et de master.