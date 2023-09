Le président Alassane Ouattara et son épouse, Dominique Ouattara ont voté ce samedi au Lycée Sainte Marie de Cocody, dans le cadre des élections locales de ce 2 septembre.

Elections locales: Dominique et Alassane Ouattara ont voté à Cocody

Alassane Ouattara et son épouse, Dominique Ouattara ont voté ce samedi au Lycée Sainte Marie de Cocody. Le Chef de l'Etat et la Première Dame ont accompli leur devoir civique à Cocody dans l'après-midi. "J'ai accompli mon devoir civique dans le cadre des élections municipales et régionales. Je demande à nos concitoyens de sortir massivement pour voter et contribuer ainsi au renforcement de la vitalité de la démocratie dans notre pays", a écrit le président sur les réseaux sociaux.

« J’ai suivi de très près la campagne et elle était apaisée, je souhaite qu’il en soit de même pour les élections (…) je souhaite bonne chance à tous les candidats », a-t-il lancé devant la presse juste après le vote. Le Chef de l'Etat s’est réjoui de la participation à ces élections de toutes les sensibilités politiques. Il a également invité tous les Ivoiriens à sortir massivement pour exprimer leur droit de vote.

Pour rappel, plus de huit millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce double scrutin visant à renouveler les conseils communaux et régionaux sur l'ensemble du territoire national.