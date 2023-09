Mali: Clôture du 3ème congrès ordinaire de la confédération estudiantine à Bamako

Le samedi 02 septembre 2023, à la Cité Universitaire de Kabala, a eu lieu la cérémonie de clôture du 3ème Congrès ordinaire de la Confédération Estudiantine. Un évènement co-dirigé par les Ministres de l'Education Nationale, des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de la Jeunesse et des Sports.

Les militants de la Confédération Estudiantine et Scolaire en congrès

Les partisans de la Confédération Estudiantine et Scolaire étaient en congrès le 02 septembre 2023 à Bamako. Ils étaient regroupés pour définir des nouvelles stratégies liées au développement de l'éducation des étudiants et élèves.

En effet, la Confédération a vu le jour au Burkina Faso et regroupe 37 organisations universitaires et scolaires de 37 pays d'Afrique dont le Mali. À cet effet, l'objectif principal de ce rassemblement est de fédérer les actions liées à l'éducation pour favoriser de meilleures conditions de vie de l'élève et de l'étudiant africain mais aussi de promouvoir l'esprit de solidarité entre les apprenants et lutter contre le chômage de la jeunesse africaine.

Selon le Secrétaire Général de l'Aeem, Seydou Siriman Niare, c'est un évènement qui donne un nouvel élan à la confédération. Il représente un véritable moteur d'intégration et le vecteur pour une jeunesse africaine consciente de ses devoirs, capable de réaliser l'unité du continent. Dans le même sillage, Seydou Siriman Niare salue vivement l'engagement des autorités pour le développement de la nation malienne.

Pour rappel, le thème qui a fait l'objet de cette cérémonie est: «quel rôle doivent jouer les organisations estudiantines dans l'éradication de l'extrémisme violent et du terrorisme au Sahel ?».

À l'issue de cette cérémonie, un nouveau Secrétaire Général Continental de la faîtière, été élu à l'unanimité. Il s'agit de Seydou Siriman Niare du Mali. Il est chargé de conduire la destinée de l'organisation à une bonne destination.