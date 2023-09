Municipales au Plateau : Jacques Ehouo demande à ses partisans de respecter le processus électoral

En attendant la proclamation des résultats des municipales par la CEI (Commission électorale indépendante), Jacques Ehouo appelle ses partisans à la sérénité. Le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) aux municipales au Plateau leur a demandé de respecter le processus électoral.

Municipales au Plateau : Le message de Jacques Ehouo avant la proclamation des résultats

Dans un message publié sur sa page Facebook, Jacques Ehouo a lancé un appel à ses partisans. En effet, le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) a réagi après la publication sur la toile d’un document donnant les résultats municipales au Plateau.

"Je suis très surpris de voir circuler sur les réseaux sociaux un document présentant les résultats des élections municipales du Plateau. Seule la CEI, la commission électorale indépendante, est autorisée à communiquer les résultats officiels. Je demande à tous mes partisans et sympathisants de rester sereins en attendant les résultats. Il est important de respecter le processus électoral et de ne pas se laisser influencer par des informations non vérifiées", a dit le candidatdu PDCI.

Rappelons que Jacques Ehouo a en face de lui Fabrice Sawegnon, le porte-étendard du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).