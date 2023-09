Gabon : le syndicaliste Jean-Rémy Yama libéré de prison sur ordre de Brice Oligui Nguema

Comme annoncé lors de sa prestation du serment, le Comité pour la Transition et la Restauration des institutions (CTRI) avec à sa tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectivement commencé par libérer les prisonniers d'opinion. Cela se constate aisément par la remise en liberté de Jean-Rémy Yama, syndicaliste et critique par rapport au régime déchu du président Ali Bongo Ondimba du Gabon.

Gabon : libération de Jean-Rémy Yama

L’enseignant-chercheur Jean-Rémy Yama est désormais libre de ses mouvements. Le président de Dynamique unitaire, la plus grande coalition syndicale du Gabon, a été libéré mardi 05 septembre 2023, juste au lendemain de la cérémonie de prestation de serment du nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

À sa sortie de prison, celui qui est souvent appelé sous le nom "JRY" et connu pour ses critiques acerbes à l'endroit du pouvoir Bongo, a exprimé sa fierté de recouvrer sa liberté. « Je suis content d'être libre. Ce n'est pas la première fois. À chaque élection, on m'a toujours jeté en prison. C'était éprouvant mais je suis dans un état d'esprit normal. Je sors de là plus fort grâce aux soutiens de ma famille, des amis et du peuple gabonais tout entier », a laissé entendre l'opposant au régime Bongo au micro de Rfi.

À en croire l'enseignant-chercheur, « le président actuel (Brice Oligui Nguema) a dirigé les services de renseignement, je pense qu'il connaît la vérité, je suis un prisonnier d'opinion et il a promis libérer les prisonniers d'opinion ».

Pour rappel, Jean-Rémy Yama a été arrêté le 27 février 2022 à l’aéroport de Libreville alors qu’il était en partance pour le Sénégal pour des soins de santé pui placé en détention préventive 02 mars 2022. Le chef d'accusation qui pesait sur lui concerne « escroquerie, abus de confiance et détournement de fonds destinés à la construction d’une cité des enseignants dans la capitale ».