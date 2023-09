Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara réaffirme son engagement aux côtés de la jeunesse

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé son engagement à soutenir la jeunesse à participer à la la construction du pays. Il était présent lors de la cérémonie de remise du 10è Prix national d’Excellence , le mardi 5 septembre 2023 à Abidjan.

Les lauréats de la 10è prix national d'excellence distingués

En effet, cette cérémonie a regroupé plusieurs personnalités dont la Première dame, le Vice-président de la République, le Premier Ministre, des membres du gouvernement, des chefs d’institutions, du corps diplomatique et des lauréats. Ainsi, le Chef d'Etat a profité de l'occasion pour exprimé sa reconnaissance envers tout le monde et par la suite félicité les jeunes lauréats. « Je voudrais féliciter plus particulièrement les jeunes lauréates et lauréats. Je tiens à réaffirmer mon engagement à continuer de soutenir notre jeunesse et à garantir les meilleures conditions de leur plein épanouissement et leur participation active à la construction de notre pays ».

En plus, Alassane Ouattara a encouragé les jeunes à persévérer dans l’effort et à être des modèles d’engagement citoyen et de réussite, en s’appuyant sur leurs qualités. De la même manière, Il les a exhortés à avoir une détermination et une volonté de participer à l'évolution de l'économie du pays.

En outre , Il a été rappelé à ces jeunes de maintenir leur posture pour être un citoyen nouveau. Par ailleurs, c'était une aubaine pour les lauréats de connaître les différentes avancées du pays.

À en croire le premier Ministre Patrick Achi, président du comité national de la journée nationale d’excellence, cette édition « invite à redoubler d’efforts pour construire une grande nation ». Au total 651 lauréats ont été encouragés pour une somme totale de 6,5 milliards FCFA en 10 ans.

Pour rappel, l'édition de cette année a connu 83 lauréats provenant du public et privé, ainsi que de la société civile ont été primés, dont 47 personnes physiques et 36 personnes morales.