Gaz de pétrole : la Côte d'Ivoire multiplie sa capacité de stockage

Le jeudi 07 septembre 2023 à Abidjan-Cocody, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé le renforcement de la capacité de stockage de la côte d'Ivoire. C'est une décision qui a été prise lors de l'ouverture de la 4ème édition du Salon sur le gaz de pétrole liquéfié dénommé "West Africa LPG Expo". En effet, la gouvernement de la côte d'Ivoire envisage multiplier, au moins par dix, la capacité de stockage de Gaz de Pétrole à usage domestique, avant 2025.

Multiplication de la capacité de stockage de gaz pétrole à usage domestique avant 2025

Dans le but de parvenir à la concrétisation de cette ambition, le ministre des Mines Mamadou Sangafowa-Coulibaly explique que plusieurs projets sont en cours avec des démarches stratégiques. Ainsi, on peut compter la construction du quai "SOCOPAO", de l’avènement de sphères de stockage d’une capacité globale de 16 000 TM et du pipeline Abidjan-Yamoussoukro.

Ainsi, Mamadou Sangafowa-Coulibaly ajoute: « Aujourd’hui, le GPL à usage domestique est disponible dans les contrées les plus reculées de notre pays. Cela procède de la politique de promotion hardie conduite par le Ministère en charge des hydrocarbures, sous la supervision du Premier Ministre et conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara ».

À en croire le ministre, sur la période 2015-2022, la Côte d’Ivoire a enregistré une croissance moyenne environ 13%, faisant passer la consommation de 242 000 TM en 2015 à 574 000 TM en 2022.

Cette prouesse est le fruit des effets bénéfiques sur les conditions de vie de la population et la protection de l’environnement. Par ailleurs, avant la concrétisation de cette ambition, une lutte farouche contre l'utilisation illicite et détournement du GPL a été faite et continue par le ministre des Mines en collaboration avec des services compétents.

En outre, l'utilisation illicite du GPL est « un fléau que mon département est résolument engagé à combattre ».

En revanche, l'usage du GPL, s'avère indispensable dans les ménages. Ceci pour contribuer au développement économique et financier du pays.