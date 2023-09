Côte d'Ivoire : les gestionnaires des services vétérinaires outillés

Les gestionnaires de la Direction des Services vétérinaires (DSV) du ministère des Ressources animales et halieutiques ont été formés à l’utilisation de l’outil de collecte "e-pharmaveto". Une formation initiée avec la collaboration de la FAO et l’appui financier de l’USAID. Elle vise à renforcer le système de surveillance du médicament vétérinaire.

Renforcement du système de surveillance du médicament vétérinaire en côte d'Ivoire : les acteurs sensibilisés

En effet , à en croire Germain Bobo de la FAO, cet atelier de formation des acteurs des chaînes de valeur d’élevage intervient au bon moment pour aider à la mise en place d’une plateforme de collecte en ligne de données sur les produits pharmaceutiques en circulation en Côte d’Ivoire.

Pour lui, « l’objectif de cette plateforme sera d’utiliser, de façon responsable, des antibiotiques. Et l’élimination correcte des médicaments non utilisés ou périmés, ainsi que des déchets des industries concernées, permet de s’assurer que ces précieux produits pharmaceutiques restent autant que possible hors de l’environnement et réduisent le risque de développement de bactéries résistantes. Il est de notre responsabilité de trouver des solutions pour freiner l’émergence de microbes résistant aux médicaments ».

Ainsi, à en croire le conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques, Haida Fadiga, cet outil est destiné principalement aux grossistes importateurs et aux agents de la DSV. Il permet enfin aux services vétérinaires d’effectuer la collecte de données et de connaître les différentes tendances d’utilisation, de partager des informations sur les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

En réalité, la « (..) plateforme web intégrée de suivi automatisé des produits pharmaceutiques offre une solution complète pour les acteurs concernés par l’importation et la gestion des produits pharmaceutiques en Côte d’Ivoire. Pour une meilleure appropriation de ce nouvel outil par toutes les parties prenantes impliquées dans la collecte des données, cet atelier de formation avec l’appui de la FAO, se présente comme une opportunité pour la Côte d’Ivoire de renforcer son système de surveillance du médicament vétérinaire », a détaillé le conseiller technique.