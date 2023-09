La transformation de l'agriculture au Burkina Faso, le gouvernement s'engage

Étant une fierté du peuple burkinabè, le Président Ibrahim Traoré ne cesse de mener des efforts efficients pour le développement de la nation. Une initiative qui détermine son engagement aux côtés du peuple burkinabè. Outre le renforcement et le rétablissement de l'ordre sécuritaire dans le pays, le gouvernement de transition s'est penché à nouveau dans d'autres secteurs. Il s'agit de faire de l’agriculture un moteur clé du développement économique, de développement social, et de la lutte contre le chômage.

Ibrahim Traoré fait de l'agriculture un moteur clé du développement au Burkina Faso

En effet, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement de la transition pour redonner le blason de la nation. Ainsi, le développement de l'agriculture prend une ampleur signicative au Burkina Faso. Pour ce faire, un programme a été mise en place. Il s’agit d’un programme de près de 500 milliards de francs CFA soit plus de 762 millions d’euros pour développer huit filières stratégiques. Des mesures ont été prises pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

À ce stade, une enveloppe de 200 milliards a été financée pour lutter contre l’insécurité alimentaire avec un plan de 22 milliards pour mettre en culture 11 000 hectares et produire près de 200 000 tonnes de céréales dans le pays.

C'est une stratégie qui vise à donner des ressources nécessaires aux agriculteurs pour promouvoir et développer leurs activités. Cette initiative du Président Ibrahim Traoré à l'endroit du peuple burkinabè promet un avenir radieux pour les Burkinabé.

En plus, le développement du secteur agricole au Burkina Faso permettra au gouvernement de renforcer la stabilité économique du pays et générer plus d'emplois. L'un des pilliers et sources du développement de l'économie de la nation, c'est l'agriculture.