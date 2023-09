Une nouvelle rentrée diplomatique s'ouvre au Togo

Le gouvernement du Président Faure Gnassingbé a effectué le lundi 11 2023 sa rentrée diplomatique 2023- 2024. C'est une cérémonie qui a été officielement lancée à Lomé, en présence du corps diplomatique accrédité au Togo. Aussi , cet événement a connu la présence de nombreuses personnalités politiques, des responsables d’institutions de la république, les acteurs de la société civile et du monde universitaire.

Une conférence inaugurale marque le début de la rentrée diplomatique au Togo

Une conférence inaugurale a marqué le début de la rentrée diplomatique dans la République du Togo. En effet, cette séance était présidée par Joseph kokou Koffigoh, ancien premier ministre de la transition au Togo ( 1991-1994).

À l'issue de cette cérémonie, les échanges ont porté sur le thème : « les transitions démocratiques en Afrique : entre rêve et réalité ». À cet effet, l’orateur dans ses explications, a évoqué les causes des coups d’Etat en Afrique, précisément la mauvaise gouvernance et les manipulations électorales. Selon lui, les transitions ne sont pas toujours des occasions faciles ou les espoirs peuvent devenir une réalité.

À en croire Robert Dusseh, ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration africaine, le thème qui a fait l'objet de cette conférence est d'une importance capitale. Car il interpelle tous les acteurs. « Le Togo ne peut pas abandonner les pays qui sont en crise ou en guerre » a t-il expliqué.

Par ailleurs, il faut retenir que le peuple togolais s’engage à collaborer avec d’autres états africains et institutions au cours dans les mois a venir. Ceci pour renforcer et consolider la capacité de l’Afrique pour une sécurité collective.