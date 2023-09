​Célébration de la 10e édition de la fête « Ahézan » au Togo

Encore un moment crucial pour les filles et les fils du canton d’Ahépé de rappeler les moment difficiles et tribulations subis par leurs ancêtres partis de Notsè vers Kpowla. Ainsi, dans l'idée de commémorer et de faire revivre les réalités du passé à la faveur d’Ahézan, qui marque les retrouvailles des natifs d’Ahépé, les habitants remémorent les périples de leurs ancêtres. C'est un évènement qui est placé sur un signe du développement économique et culturel. Il a rassemblé plusieurs personnalités locales, traditionnels et cadres du milieu.

Les filles et fils du Togo célèbrent la fête « Ahézan »

La cérémonie de la fête Ahézan à Ahépé, a eu lieu sur le terrain de Kpowla avec plusieurs délégations venues de l’intérieur du pays ainsi que du Bénin, du Ghana et des États-Unis. En effet, les représentants de ces différentes nations ont marqué leur présence sur l’éclat de ces festivités. La fête « Ahézan » est rentrée dans l'histoire du peuple togolais depuis 10 ans. Le thème choisi pour cette édition d’Ahézan est : « Culture et traditions face aux enjeux du développement durable ». C'est une occasion pour la population de faire montrer sa richesse culturelle de leur patrimoine au monde entier à travers des chants et danses.

C'était une occasion pour l’honorable Djissenou Kodjo, de transmettre à la population, ses salutations et félicite la gouvernance du président Faure Gnassingbé en République du Togo.

Pour l'honorable, le Président Faure Gnassingbé est « attaché aux us et aux coutumes du terroir et fonde sa politique sur la réconciliation entre les générations et les différentes communautés, pour l’émergence de tous ». L'organisation de cette fête est également un moment favorable pour les autorités de discuter sur les aspects cruciaux du développement culturel de la nation.