Youssouf Camara : "Le patrimoine culinaire africain est une opportunité de partenariats Afrique-France"

Placé sous le haut patronage du président de la République Française, Emmanuel Macron, avec le parrainage du chef étoilé Guy Savoy, le Village International de la Gastronomie avait élu domicile sur les pittoresques quais Jacques Chirac à Paris pour sa sixième édition, du 7 au 10 septembre 2023. Un événement culinaire d'envergure qui a ouvert un véritable voyage gustatif à ses visiteurs, révélant les délices des cuisines du monde entier. Une occasion qu’a identifiée La Maison de l’Afrique (LMDA) pour soutenir le rayonnement de l’Afrique en France via la promotion de la cuisine du continent et le développement de nouveaux ponts.

La Maison de l’Afrique au cœur du développement de ponts Afrique-France

Depuis sa création en 1974 par les présidents Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor et Georges Pompidou, la LMDA n’a eu de cesse de s’investir pour tisser des ponts économiques et culturels entre l’Afrique et la France. Aussi sa participation au Village International de la Gastronomie, était une suite logique.

Avec plus de 6000 m² de stands tenus par des pays et des régions, véritable vitrine des traditions culinaires internationales, le Village International de la Gastronomie accueille environ 40 000 visiteurs autour de dégustations, spectacles, ateliers, tables rondes, conférences, offrant un programme riche en découvertes gustatives et culturelles. Des aspects qui ont convaincu Youssouf Camara, Directeur Général de la Maison de l’Afrique, de l’opportunité pour les pays africains de se développer via la valorisation de leur patrimoine culinaire à l’international.

« La cuisine est un enjeu majeur dans l’attractivité d’un pays. En témoigne le nombre de visiteurs locaux et internationaux sur ce village pendant quatre jours. Les pays africains ont une cuisine traditionnelle qui mérite au même titre que celles des pays d’Asie, d’Amérique ou d’Europe d’être connue et reconnue à l’international. Nous n’avons pas encore une gastronomie établie, mais de plus en plus de chefs africains sortent leur épingle du jeu et proposent des créations dignes de cinq étoiles parisiennes. Le patrimoine culinaire africain est une opportunité supplémentaire de partenariats Afrique-France. Nous sommes donc venus soutenir les chefs établis, encourager ceux qui débutent et créer via la cuisine de nouveaux axes de collaborations Afrique-France » a affirmé Youssouf Camara.

À l’honneur cette année, la Côte d’Ivoire occupant l’un des stands les plus imposants au centre du village et une soirée dédiée, a décliné sur ces quatre jours des activités culturelles et culinaires permettant aux visiteurs de découvrir l’art culinaire du pays.

Membre du conseil d'administration de la LMDA (avec dix autres pays), la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui pour mettre en avant sa riche tradition culinaire et culturelle.

Et Fatim Camara, Directrice du Tourisme à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris d’indiquer « la cuisine ivoirienne maintient un lien fort avec sa tradition. Mariages, célébrations religieuses, naissances, chaque évènement dans notre pays donne lieu à la dégustation de mets particuliers autour de danses et de chants traditionnels. Il était important pour nous que les visiteurs comprennent ce lien fort. La LMDA est impliquée depuis des années dans le rayonnement de la Côte d’Ivoire en France, nous sommes ravis que Monsieur Camara soit présent pour soutenir également notre investissement sur cet événement ».

Faire de la cuisine africaine un axe de collaboration Afrique-France

L’engagement de la LMDE en tant que partenaire de ce Village International de la Gastronomie visait à valoriser l'art culinaire africain tout en faisant de la cuisine un nouvel axe de partenariat Afrique-France.

Cette collaboration a donné lieu à des connexions de haut niveau, ouvrant des perspectives significatives dans la promotion de la cuisine africaine à l’international.

L’une de ces rencontres prestigieuses a été faite avec Fabrice Prochasson, président de l’Académie Culinaire de France, Chevalier du Mérite Agricole, et meilleur ouvrier de France. La Maison de l'Afrique a établi un dialogue avec lui pour travailler au renforcement de ponts entre les mondes de la gastronomie française et africaine. Cette potentielle collaboration ouvrirait la voie à des échanges de connaissances et de compétences essentiels pour la promotion de la cuisine africaine en France.

Plusieurs chefs, directeurs de région ou de lieux touristiques en lien avec la gastronomie ont également été approchés en ce sens. Notamment le directeur du musée des vins de Paris.

La présence de Dominique Restino, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Île-de-France (également membre du conseil d'administration de la LMDA), a renforcé l’engagement de la LMDA en faveur de la promotion d’une gastronomie africaine.

Youssouf Camara s’est réjoui de sa participation en tant que partenaire de cet événement gastronomique de renommée internationale. Une collaboration qui a permis de créer des synergies précieuses entre le monde des affaires et celui de la cuisine, favorisant ainsi de nouvelles opportunités de développement pour les entreprises africaines et le renforcement de la coopération entre les deux continents.