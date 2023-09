​Mali - attaques djihadistes : Assimi Goïta pose un acte noble

Il y a quelques semaines , la République du Mali était en deuil à cause de plusieurs soldats et civiles qui ont été victimes d'attaques djihadistes. Il s'agit des attaques meurtrières djihadistes perpétrées contre un bateau de transport de passagers à Tombouctou sur le fleuve Niger et contre des bases militaires dans les villes de la région de Gao au Nord du Pays.

Le gouvernement malien aux côtés des familles explorés lors de l'attaque

À l'issue de ce drame, beaucoup ont perdu la vie dont le bilan est extrême. Au total 64 personnes tuées dont 15 soldats et des blessés. Toutefois, des terroristes ont été neutralisés lors de la riposte. Face à cet événement tragique, le Président Assimi Goïta et son gouvernement ont annoncé trois jours de deuil national pour rendre hommage au disparus.

Un acte qui prouve que le Président Assimi Goïta et son gouvernement participent à la douleur de la communauté. Ceci faisant, le gouvernement a pris des mesures nécessaires pour être aux côtés des victimes lors du conseil des ministres du mercredi.

Par ailleurs, la célébration de la fête d'indépendance a été repoussée d'une semaine à la date du 22 septembre 2023. Pour rappel, les ressources financières prévues pour les festivités de l’indépendance seront distribuées aux victimes et aux familles endeuillées par ces actes terroristes en guise d’assistance et de soutien. C'est du moins ce qu'on peut retenir des mesures prises par le gouvernement.