Changement climatique en côte d'Ivoire : Attaher Maiga propose des solutions

Pour faire face au défis liés au changement climatique et assurer le développement d'un environnement sain et agréable, Attaher Maiga a proposé des stratégies d’adaptation et de mitigation pour favoriser le développement des chaînes de valeur agricoles avec plusieurs opportunité.

Le représentant de la FAO Attaher Maiga à propos du changement climatique en côte d'Ivoire

En effet , pour répondre aux effets négatifs du changement climatique qui menace la sécurité alimentaire, surtout en Afrique, le représentant de la FAO Attaher Maiga parle au public lors d'un panel intitulé « Innovations et facteurs de réduction des risques du financement agricole » le mercredi 12 septembre 2023. C'est une démarche qui a abouti à une réponse favorable lors de la célébration de la 3ème édition de l’Académie de la Banque européenne d’Investissement dédiée aux banques de PME et à la microfinance en Afrique de l’Ouest et du Centre à Abidjan.

Selon le représentant de la FAO, Attaher Maiga, « il faudrait adapter les modes de financement des petits producteurs et productrices et mettre à l’échelle les bonnes pratiques et les innovations en matière de financement ».

En outre, Attaher Maiga dans son intervention, regrette d'avoir entendu parler du baisse de crédit accordé aux petits exploitants agricoles par les institutions financières informelles et formelles, ainsi que par les acteurs de la chaîne de valeur. Ainsi, il urge de combler le gap selon Attaher Maiga. À l'en croire, « le changement climatique est une réalité et les effets se perçoivent de nos jours, à travers la déforestation, l’appauvrissement des sols, la désertification et les inondations dans plusieurs régions. Certains agriculteurs ne parviennent plus à produire. Ce qui est une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, particulièrement », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il faut souligner que la FAO dans ses objectifs et vision, envisage inviter les populations ivoiriennes à l’appropriation de l’Initiative Villes Vertes, pour contribuer à la transformation des systèmes agroalimentaires, à l’élimination de la faim et à l’amélioration de la nutrition au sein des villes.