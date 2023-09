AG de l'ONU: Tiémoko Meyliet Koné représente le président Ouattara à New York

Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné conduit la délégation ivoirienne à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il a quitté Abidjan samedi 16 septembre en direction des Etats-Unis.

AG de l'ONU: Meyliet Koné représente le président Ouattara à New York

Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné conduit la délégation ivoirienne à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux Etats-Unis. Pour cette 78e AG de l'ONU, le Vice-président représentera le président Alassane Ouattara qui n'effectuera pas le déplacement au siège de l'organisation internationale.

Au cours du débat général qui aura lieu du 19 au 26 septembre 2023, Tiémoko Meyliet Koné prononcera une allocution à la tribune des Nations Unies sur la situation mondiale et l'engagement de la Côte d’Ivoire en faveur d'importantes thématiques, telles que la cohésion sociale, la paix et la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques et les droits de l'Homme.

Par ailleurs, en marge du débat général, la délégation ivoirienne participera à plusieurs Sommets, Conférences et Rencontres de haut niveau, précise le communiqué de la Présidence de la République.