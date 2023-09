Mali : Amadou Sy Savané lance les épreuves du concours d'entrée dans les IFM

Les candidats au concours d'entrée dans les Instituts de Formation des Maîtres (IFM) ont planché le samedi 16 septembre 2023. Le lycée lycée Askia Mohamed de Bamako a servi de cadre pour cette phase écrite de ce concours.

Les épreuves du concours d'entrée dans les Instituts de Formation des Maîtres (IFM) lancées au Mali

En effet, la phase écrite du concours d'entrée dans les Instituts de Formation des Maîtres est lancée par le Ministre de l’Education Nationale, Amadou Sy Savané. Ainsi, il était accompagné d'une délégation des membres de son cabinet élargi dont le Secrétaire Général, Kinane Ag Gadeda , le Chef de Cabinet, Kalidou Diombera.

Au total, 27 031 candidats dont 1082 candidats pour l'IFM Hégire de Tombouctou, 309 candidats pour l'Ecole de Formation des Educateurs Préscolaires (EFEP), 25640 candidats pour les IFM classiques ont planché à cette phase écrite.

Pour rappel, il faut noter que deux niveaux d'études sont concernés dans ce concours. Il s'agit de : niveau DEF: 9762 et le niveau BAC: 17269.

Par ailleurs, le Ministre Sy Savané a remercié les surveillants et tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le bon déroulement de ce concours. En outre, les regards des candidats sont tournés vers les résultats pour voir la substance de leur production après le test.