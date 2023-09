Mali - rentrée scolaire : les acteurs en concertation

Dans le cadre du bon déroulement des activités en milieu scolaire dès la rentée scolaire 2023-2024, le Chef du département de l'éducation a rencontré le samedi 16 septembre 2023, au Centre National des Ressources de l'Education Non Formelle, les Directeurs d'Académies d'Enseignement (DAE). C'est une initiative du gouvernement en place pour permettre aux différents acteurs de l'éducation de prendre les dispositions nécessaires pour la bonne marche des choses juste à l'entame de la rentrée scolaire.

Les Directeurs d'Académies d'Enseignement (DAE) en concertation avec le chef du département de l'éducation

En effet, à l'occasion, le ministre de l'éducation Amadou Sy Savané accompagné du Secrétaire Général Kinane Ag Gadeda, ont présenté la méthodologie et les contenus des lettres adressées aux DAE et par la même occasion, pour assurer la police des débats. Cette rencontre entre les acteurs de l'éducation vise à échanger sur les dispositions prises pour assurer une bonne rentrée scolaire et rececevoir les recommandations du Ministre de l’Education Nationale. Il est également question de recevoir les informations liées à la gestion de l'école.

Par ailleurs, il urge de notifier que cette journée d'échanges et de partage a aussi pour objet, de recevoir des appuis des structures centrales pour une meilleure gestion du système, entre autres sujets évoqués. Face à cette préoccupation, les Directeurs d'Académies d'Enseignement ont évoqué nombreuses préoccupations.

Cependant, ils ont pris l'engagement de bien accomplir leur mission malgré les conditions de travail parfois difficiles voire complexes. À ce stade, le ministre Sy Savané a rassuré chacun que des dispositions sont prises pour la bonne marche des choses.