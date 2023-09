Côte d'Ivoire : la mine d'or de Séguéla inaugurée

L'économie de la côte d'Ivoire a pris à nouveau un essor. La mine d’or de Séguéla, dans la région du Worodougou a été inaugurée par les acteurs de secteur.

Près de 78 milliards de FCFA investis dans le projet de création de mine en côte d'Ivoire

En effet, c'est un projet de près de 865 000 onces d’or, soit environ 28 tonnes d’or pour un investissement global de 78 milliards de FCFA. La cérémonie d'inauguration a été dirigée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, le vendredi 15 septembre 2023.

Selon le ministre, « la production est évaluée à 4 tonnes d’or par an. Le projet apportera plus de 80 milliards de CFA à la Côte d’Ivoire. Quand le Comité de Développement local minier (CDLM) pourrait engranger à peu près 4 milliards de FCFA sur la durée de la mine fixée à huit ans. Non sans oublier la création de 500 emplois directs et les emplois indirects non chiffrables ».

Ainsi, il faut noter que ce projet rapportera plus à la nation ivoirienne. Pour rappel, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly était en compagnie avec le président directeur général (PDG) de la société Fortuna Sylver Mines, Jorge Ganoza et du président du Conseil régional du Worodougou, le ministre Bouaké Fofana.

Par ailleurs, pour le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly, l’installation de cette entreprise de production d’or, prouve la confiance que les investisseurs ont placé à la communauté ivoirienne. En outre, cette initiative est appréciée par les populations à cause de ce que cela apportera au pays.